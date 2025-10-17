Rússia intensifica ataques contra a Ucrânia na véspera de encontro entre Zelenski e Trump

Um novo bombardeio russo com mais de 300 drones e 37 mísseis provocou apagões em oito regiões da Ucrânia nesta quinta-feira, 17, incluindo Kiev, segundo autoridades locais. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusou Moscou de atacar equipes de emergência que trabalhavam na restauração da rede elétrica.

O ataque ocorreu na véspera da reunião de Zelenski com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. O líder ucraniano planeja pedir ao governo americano o envio de mísseis de longo alcance e o reforço dos sistemas de defesa aérea, além de pressionar por sanções econômicas mais duras contra Moscou.