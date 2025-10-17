Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Peso argentino sob pressão apesar de ajuda dos EUA na reta final das eleições legislativas

O peso argentino caiu nesta sexta-feira (17), apesar do apoio bilionário dos Estados Unidos ao governo de Javier Milei, em meio a temores de uma desvalorização que levam os argentinos a antecipar compras, adiar projetos ou adquirir dólares a nove dias das eleições legislativas.

Enquanto Mariana Rodríguez, publicitária de 34 anos, cogita comprar uma televisão "antes das eleições e parcelada", Damián Herrera, funcionário de 29, planeja adiantar o pagamento ao mecânico de seu carro "caso o preço suba".

Por sua vez, Rosana González, de 48, pediu um adiantamento de salário "para comprar dólares".

A vida dos argentinos está sendo afetada pela instabilidade do mercado financeiro, mas a grande especulação ocorre nas operações milionárias com as quais os Estados Unidos decidiram intervir de forma plena para sustentar as chances eleitorais de seu aliado, o presidente Milei.

A incerteza cresce diante do que pode acontecer no dia seguinte às cruciais eleições legislativas de meio de mandato, em 26 de outubro, nas quais o governo busca fortalecer suas bancadas no Congresso para avançar nas reformas e manter a "motosserra" ligada sobre o gasto público.

"Tenho claro que este momento é difícil (...) estamos no meio do caminho e, por isso, peço um esforço, que não desistam", disse Milei nesta sexta-feira durante um ato de campanha em Buenos Aires.

A consultoria britânica Capital Economics avaliou que, apesar "do impulso temporário" dado à moeda nacional pela intervenção dos Estados Unidos, "na essência, isso não muda o fato de que ela está substancialmente desalinhada — estimamos que [o peso] está sobrevalorizado em aproximadamente 30%".

Desde o início da corrida cambial, em 8 de setembro, após a derrota do governo nas eleições legislativas da província de Buenos Aires, o peso perdeu 7% em relação ao dólar.

– "Dólares saindo pelas orelhas" –

A taxa de câmbio, que havia fechado na quinta-feira a 1.430 pesos por dólar, caiu para 1.465 pesos após o anúncio do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, sobre uma nova compra de pesos.

"Ontem [quinta-feira], o Tesouro comprou pesos no 'blue chips swap' e no mercado à vista", informou Bessent no X. "Temos capacidade para agir com flexibilidade e força para estabilizar a Argentina", acrescentou.

Um blue chips swap permite a um investidor comprar um ativo estrangeiro — normalmente depreciado — e depois vendê-lo no mercado local a um preço mais alto.

O ataque especulativo continuou nesta sexta-feira. No meio do dia, o peso foi cotado a 1.485 por dólar, a três centavos do teto da banda de flutuação estabelecida pelo governo, e encerrou o dia a 1.475.

"Estamos preparados para o pior", declarou Milei no domingo ao reafirmar o rumo econômico antes de viajar a Washington para se reunir com o presidente Donald Trump na Casa Branca.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou que colabora com ambas as partes para "apoiar a estabilidade e o crescimento na Argentina", mas lembrou ao governo da necessidade de acumular reservas.

Em abril, o FMI havia concedido um novo empréstimo de 20 bilhões de dólares (R$ 117 bilhões, na cotação da época) à Argentina, o maior devedor do organismo.

O governo de Trump mostrou-se decidido a apoiar seu aliado, a quem prometeu nesta semana até 40 bilhões de dólares em fundos públicos e privados para enfrentar as turbulências dos mercados, desde que obtenha um bom resultado eleitoral.

"Os dólares vão sair pelas orelhas", previu então Milei.

A inflação — cuja redução em um terço em dois anos é o principal trunfo de Milei — acumulou três meses de alta e registrou 2,1% mensal em setembro, seu maior crescimento desde abril.

A economia mostra sinais de estagnação, com queda no consumo, desaceleração industrial e taxas de juros acima de 100% ao ano.

