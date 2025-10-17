ONU diz que 560 toneladas de alimentos entram por dia em Gaza

Com as condições de fome presentes em algumas partes de Gaza, o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Tom Fletcher, afirmou, na quarta-feira (15), que milhares de veículos de ajuda teriam agora que entrar em Gaza semanalmente para aliviar a crise.

"Ainda estamos abaixo do que precisamos, mas estamos chegando lá... O cessar-fogo abriu uma estreita janela de oportunidade, e o PMA está agindo com muita rapidez e agilidade para aumentar a assistência alimentar", declarou, em Genebra, a porta-voz do PMA, Abeer Etefa.

O PMA disse que não havia iniciado as distribuições alimentos na Cidade de Gaza, apontando para o fechamento contínuo de duas passagens de fronteira - Zikim e Erez - com Israel no norte do enclave, onde a crise humanitária é mais aguda.

Desafio a ser vencido

"O acesso à Cidade de Gaza e ao norte da Faixa de Gaza é extremamente desafiador", disse Etefa, afirmando que os comboios de farinha de trigo e pacotes de alimentos prontos para consumo estavam com dificuldades para se deslocar pelas estradas danificadas ou bloqueadas do sul do território devastado pela guerra.