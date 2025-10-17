Norris é o mais rápido no único treino livre do GP dos EUA de F1

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido na única sessão de treino livre do Grande Prêmio dos Estados Unidos, realizado nesta sexta-feira (17) em Austin, Texas. Norris superou o alemão Nico Hülkenberg (Sauber), surpresa da sessão, e seu companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri, por 255 e 279 milésimos de segundo, respectivamente.

O quarto foi o veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull) e do tailandês Alexander Albon (Williams). Completaram o Top 10 da sessão os britânicos George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari), o francês Isack Hadjar (Racing Bulls) e outro inglês, o jovem Oliver Bearman (Haas). O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) foi o 12º. Em uma sessão muito disputada, nove das dez equipes conseguiram colocar um carro entre as dez primeiras posições.

Apenas a Alpine não conseguiu, com o argentino Franco Colapinto terminando em 16º e o francês Pierre Gasly em 17º, respectivamente. O espanhol Carlos Sainz (Williams) e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) tiveram problemas com seus carros e marcaram o penúltimo e últimos tempos. O GP dos Estados Unidos só tem uma sessão de treino livre antes de os pilotos disputarem, ainda nesta sexta-feira, a classificação da corrida sprint, que será no sábado.

- Resultados do treino livre do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:33.294 (23 vueltas) Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:33.549 (24)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:33.573 (26) Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:33.639 (23) Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:33.648 (26)