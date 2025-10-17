Michelle Bolsonaro deixa suas ambições políticas nas mãos de Deus

Com o marido, Jair Bolsonaro, fora da disputa após ser condenado por golpismo, Michelle Bolsonaro concorrerá às eleições presidenciais de 2026? A resposta está principalmente nas mãos de Deus, disse a ex-primeira-dama à AFP. Rosto feminino e evangélico da direita, Michelle Bolsonaro, de 43 anos, é citada como possível substituta de Jair, entre outros nomes, como o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Qualquer decisão que eu venha tomar em relação a possíveis candidaturas passará por um debate profundo com o meu marido, com minhas filhas, com o PL [Partido Liberal] e, em especial, será fruto de muita oração para que eu tenha o discernimento quanto à missão que Deus, eventualmente, queira me confiar", respondeu por escrito. Em prisão domiciliar e condenado em setembro por uma tentativa de golpe em 2022, Jair Bolsonaro não poderá disputar as eleições do ano que vem contra o provável candidato da esquerda, o presidente Lula. O nome de sua esposa também é cogitado para vice-presidente ou senadora, embora ela diga que "ainda é cedo" para falar em candidaturas. "Bolsonaro é e continuará sendo o maior líder da direita no Brasil", afirmou ela, antes de se queixar das tentativas de "impor ao meu marido uma antecipação de indicações de candidatos".

- "O feminismo se desvirtuou" - Terceira esposa de Bolsonaro, essa conservadora – 27 anos mais jovem que o marido – se apresenta como uma dona de casa tradicional e uma ponte com o eleitorado feminino, esquivo ao bolsonarismo. "Michelle botava ordem na casa", disse Bolsonaro sobre seu próprio governo (2019-2022).

A ex-primeira-dama é intérprete de libras, ofício que costumava exercer em missas. Nos últimos anos também aprimorou sua oratória, com resultados: seu discurso foi o ponto alto do primeiro ato bolsonarista em São Paulo, após a prisão do marido. Provocou lágrimas na plateia feminina. Casada com um homem criticado por expressões machistas, Michelle Bolsonaro diz que o feminismo "se desvirtuou".

"Deixou de se preocupar com as necessidades reais das mulheres para mergulhar nos objetivos duvidosos da agenda 'woke'", opinou, usando o termo dos conservadores para definir políticas liberais ou de esquerda. Filha de um motorista de ônibus e de uma dona de casa, Michelle de Paula Firmo Reinaldo – seu nome de nascimento – é a mais velha de cinco irmãos criados em Ceilândia, um bairro pobre de Brasília. Na juventude, fez alguns trabalhos como modelo e como promotora de produtos em um supermercado. Nessa época, já frequentava uma igreja evangélica.