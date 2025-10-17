Coronel toma posse como presidente de Madagascar após golpe de Estado

A derrubada de Rajoelina, que fugiu da nação insular no leste da África e não teve o paradeiro revelado até o momento, aconteceu após um movimento de protesto iniciado por jovens em 25 de setembro devido à falta de água e energia elétrica.

O coronel Michael Randrianirina tomou posse como presidente de Madagascar nesta sexta-feira (17), poucos dias após um golpe militar que obrigou o ex-presidente Andry Rajoelina a fugir do país.

Randrianirina, que liderou a unidade militar CAPSAT, que se amotinou e aderiu ao protesto dos manifestantes antigovernamentais no fim de semana passado, leu o juramento presidencial em uma cerimônia na sede do Supremo Tribunal da capital, Antananarivo.

"Hoje é um ponto de inflexão histórico para o nosso país. Com um povo repleto de fervor, impulsionado pelo desejo de mudança e um profundo amor por sua pátria, abrimos com alegria um novo capítulo na vida de nossa nação", declarou Randrianirina.

A cerimônia, comandada pelo presidente do Tribunal Constitucional, contou com a presença de militares, políticos, representantes do movimento de protesto e várias delegações estrangeiras, incluindo as dos Estados Unidos, União Europeia, Rússia e França.

"Trabalharemos de mãos dadas com todas as forças vitais da nação para redigir uma boa Constituição (...) e aprovar novas leis eleitorais para a organização de eleições e referendos", afirmou, agradecendo à juventude por liderar os protestos que derrubaram Rajoelina.