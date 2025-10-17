Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Coronel toma posse como presidente de Madagascar após golpe de Estado

Autor AFP
AFP Autor
O coronel Michael Randrianirina tomou posse como presidente de Madagascar nesta sexta-feira (17), poucos dias após um golpe militar que obrigou o ex-presidente Andry Rajoelina a fugir do país.

A derrubada de Rajoelina, que fugiu da nação insular no leste da África e não teve o paradeiro revelado até o momento, aconteceu após um movimento de protesto iniciado por jovens em 25 de setembro devido à falta de água e energia elétrica.

Randrianirina, que liderou a unidade militar CAPSAT, que se amotinou e aderiu ao protesto dos manifestantes antigovernamentais no fim de semana passado, leu o juramento presidencial em uma cerimônia na sede do Supremo Tribunal da capital, Antananarivo.

"Hoje é um ponto de inflexão histórico para o nosso país. Com um povo repleto de fervor, impulsionado pelo desejo de mudança e um profundo amor por sua pátria, abrimos com alegria um novo capítulo na vida de nossa nação", declarou Randrianirina.

A cerimônia, comandada pelo presidente do Tribunal Constitucional, contou com a presença de militares, políticos, representantes do movimento de protesto e várias delegações estrangeiras, incluindo as dos Estados Unidos, União Europeia, Rússia e França.

"Trabalharemos de mãos dadas com todas as forças vitais da nação para redigir uma boa Constituição (...) e aprovar novas leis eleitorais para a organização de eleições e referendos", afirmou, agradecendo à juventude por liderar os protestos que derrubaram Rajoelina. 

"Estamos comprometidos a romper com o passado", acrescentou. "Nossa missão principal é reformar profundamente os sistemas de governança administrativa, socioeconômica e política do país".

