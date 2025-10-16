Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Igreja luterana da Noruega pede desculpas aos homossexuais

Autor AFP
Tipo Notícia

A Igreja luterana da Noruega pediu perdão, nesta quinta-feira (15), aos homossexuais pela discriminação que lhes submeteu no passado, em uma cerimônia realizada em um bar da comunidade LGBTQIA+ em Oslo.

Na década de 1950, os bispos chamaram os homossexuais de "um perigo social de magnitude mundial" e afirmaram que seus atos eram "perversos e desprezíveis".

O bispo Olav Fykse Tveit, primaz da Igreja da Noruega, declarou no London Pub, local emblemático da comunidade LGBTQIA+ que, em 2022, o clero de sua comunidade reconheceu que a instituição havia "causado sofrimento" às pessoas homossexuais.

"É justo que assumamos nossas responsabilidades como Igreja e apresentemos nossas desculpas", disse e mencionou a "discriminação, o tratamento diferenciado e o assédio" que geraram "vergonha" e levaram algumas pessoas a perderem a fé.

A Igreja norueguesa conta com 3,4 milhões de membros, mais de 60% da população.

Esta comunidade defende, há muito tempo, políticas mais liberais. Desde 2007 permite que pastores homossexuais sejam ordenados e desde 2017 autoriza uniões religiosas entre pessoas do mesmo sexo.

Para Stephen Adom, líder da Associação para a Diversidade de Gênero e Sexualidade da Noruega, este pedido de desculpas é "importante", mas chega "tarde demais" para muitas pessoas que morreram de aids "com o coração cheio de angústia porque a Igreja considerava que a epidemia era um castigo de Deus".

Outras igrejas protestantes da Inglaterra e do Canadá fizeram gestos semelhantes nos últimos anos. 

