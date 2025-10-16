Fervor por Milei esfria em cidade rural antes das eleições legislativas argentinas

Cercada por campos de trigo e silenciosa na hora da sesta, a cidade de San Andrés de Giles, movida pela agropecuária, apostou em Javier Milei em 2023. Dois anos depois, o fervor por ele diminui em meio à desilusão e à incerteza, às vésperas de eleições legislativas cruciais para o presidente argentino. Na biblioteca da cidade, situada na província de Buenos Aires, Jacqueline Garrahan organiza alguns livros. Aos 58 anos, esta professora rural aposentada, que lecionou por mais de três décadas, diz se sentir traída por ter acreditado na mudança.

"Acreditei que a corrupção acabaria e hoje me sinto totalmente decepcionada", conta. "Muita gente diz a mesma coisa: 'E agora, o que faremos? Em quem votamos?' É frustrante". Às vésperas das eleições legislativas de meio de mandato, em 26 de outubro, Milei enfrenta tensões internas, derrotas parlamentares e um mal-estar social que cresce, apesar da drástica desaceleração da inflação. Com o trabalho na biblioteca, Garrahan complementa a aposentadoria equivalente a R$ 3,2 mil por mês, que não dá para sustentar sua filha universitária. "Com a pensão de professora aposentada é muito difícil hoje sustentar um filho que quer se superar, que quer avançar", diz à AFP. A 120 km de Buenos Aires, San Andrés de Giles costuma oscilar nas eleições presidenciais: em 2019 o peronista Alberto Fernández venceu e em 2023 foi o ultraliberal Milei.

Mas, nas legislativas provinciais, realizadas em setembro, a cidade surpreendeu ao optar pelo peronismo, movimento estatista no centro da política argentina desde meados do século passado. "Milei não tinha tudo em ordem, mas votamos nele do mesmo jeito", diz Garrahan. Ela se declara antiperonista, mas o confronto do presidente com a universidade pública foi um ponto de divisão para ela. - "Menos sedutor" -

Em uma paisagem de casas onde todos se conhecem, as ruas vazias durante a sesta se agitam quando chega a hora de levar ou buscar as crianças nas escolas. Em frente a uma delas está Natalia Schiro, farmacêutica de 35 anos. "Como todo mundo, queria uma mudança e escolhemos a mudança", diz. "Eu votei em Milei, mas agora estou decepcionada por ver como estamos vivendo o dia a dia". Segundo o sociólogo Gabriel Vommaro, nas legislativas nacionais, estes eleitores que buscaram em Milei uma alternativa ao peronismo podem se dispersar em opções de centro-direita fora da situação.

"Com uma economia deprimida, escândalos de corrupção e bastante incerteza sobre como vai gerir as coisas de outubro em diante, é muito provável que Milei seja muito menos sedutor", comentou o especialista da Universidade Nacional de San Martín. "Isso não quer dizer que em um eventual segundo turno ou em outro contexto parecido, essas mesmas pessoas não voltem a optar por Milei", disse à AFP. Além disso, o presidente é criativo nos insultos contra os opositores, aos quais chama, por exemplo, de "degenerados fiscais", "esquerdistas de merda", um hábito que afugenta seus eleitores menos fervorosos.