Em encontro 'produtivo', Mauro Vieira pede a Rubio que EUA reverta tarifas

O ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira pediu, nesta quinta-feira (16), ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, a reversão das tarifas impostas pelos Estados Unidos em julho, em um encontro "produtivo" na Casa Branca. A reunião ocorreu dez dias depois do telefonema entre o presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva.

"Reiterei a posição brasileira [...] sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas pelo governo norte-americano a partir de julho, o que vai demandar, evidentemente, um processo de negociação", declarou Vieira à imprensa na residência do embaixador brasileiro em Washington. Parte importante das exportações brasileiras aos Estados Unidos está submetida a uma tarifa de 50%, em represália a uma suposta "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump. "Está mantido o objetivo de que os presidentes [...] se reúnam proximamente. Mas isso, obviamente, ainda vai ser definido pelas partes", acrescentou Vieira. Também participou da reunião de trabalho o Representante Comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

"O encontro foi [...] muito produtivo", frisou Mauro Vieira. Um comunicado conjunto de todos os participantes emitido posteriormente classificou as conversas de "muito positivas". A economia brasileira tem sofrido com os encargos americanos.