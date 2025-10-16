Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chefe militar dos rebeldes huthis do Iêmen morre em ataque de Israel

Autor AFP
O chefe militar dos rebeldes huthis do Iêmen morreu em um ataque israelense, anunciou o grupo pró-Irã, que prometeu vingá-lo, nesta quinta-feira (16).

Os huthis informaram que o general Mohamed al-Ghamari morreu "honrosamente na luta contra o inimigo israelense", junto com seus "companheiros" e seu filho de 13 anos, indicou o grupo em um comunicado. 

Sua morte foi anunciada quase uma semana depois que um cessar-fogo entre Israel e Hamas entrou em vigor em Gaza, após dois anos de guerra em que os huthis lançaram ataques contra o território israelense, mas também contra embarcações no Mar Vermelho.

Os huthis integram o "eixo de resistência" do Irã contra Israel e Estados Unidos, e desde o início da guerra em Gaza lançam ataques com drones e mísseis contra alvos israelenses.

O grupo controla grandes áreas do território do Iêmen, incluindo a capital Sanaa, e afirma agir em solidariedade aos palestinos.

O quartel-general do Estado-Maior dos rebeldes iemenitas foi um dos alvos dos últimos grandes bombardeios israelenses contra o Iêmen no fim de setembro, informou o Exército israelense no mês passado. 

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, afirmou nesta quinta-feira no X que al-Ghamari "morreu devido aos seus ferimentos", após um ataque no fim de agosto no qual morreram o chefe do governo dos huthis, Ahmedal Rahwi, e metade de seu gabinete.

