ONU alerta para aumento de CO2 na atmosfera em 2024

A concentração de dióxido de carbono na atmosfera registrou, no ano passado, um aumento sem precedentes devido às atividades humanas e aos incêndios florestais, advertiu a ONU nesta quarta-feira (15) e pediu ações urgentes para reduzir as emissões. "Em 2024, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera experimentou um aumento sem precedentes e atingiu um novo recorde", indicou a Organização Meteorológica Mundial (OMM) em um relatório.

Este é o "maior aumento desde que começaram as medições modernas em 1957", acrescentou esta agência da ONU. A OMM especificou que os novos recordes foram alcançados pelos três principais gases de efeito estufa: o CO2, o metano (CH4) e o óxido nitroso (N20). Em seu relatório anual, a ONU apontou as emissões contínuas de CO2 provenientes das atividades humanas e o aumento dos incêndios florestais como responsáveis por esses aumentos. Também citou a redução da absorção de CO2 por parte dos "sumidouros", como os ecossistemas terrestres e os oceanos, o que ameaça se tornar um "círculo vicioso" climático.

O ano passado também foi o mais quente já registrado, superando o recorde do anterior (2023), lembrou a OMM. "À medida que aumenta a temperatura mundial, os oceanos absorvem menos CO2, porque quanto maior a temperatura, menor é a solubilidade deste gás. Por outro lado, também não se pode ignorar a influência de outros fatores nos sumidouros terrestres, como a possibilidade de secas mais persistentes", afirmou. Do mesmo modo, "o calor retido pelo CO2 e outros gases de efeito estufa sobrealimenta o nosso clima e multiplica os fenômenos meteorológicos extremos", declarou a secretária-geral adjunta da agência, Ko Barrett, em um comunicado.

"Consequentemente, reduzir as emissões é essencial, não apenas para o nosso clima, mas também para a segurança das economias e o bem-estar das comunidades", acrescentou. - "Não são apenas estatísticas" - O 21º Boletim anual da OMM sobre os Gases de Efeito Estufa é publicado às vésperas da COP30, conferência da ONU sobre o clima, que será realizada de 10 a 21 de novembro em Belém, no Pará.

A COP30 abordará a aplicação dos compromissos formalizados desde 2015 no marco das negociações da ONU baseadas no consenso. Em Paris, 196 países se comprometeram a manter o aquecimento global "bem abaixo" de 2 ºC em relação aos níveis pré-industriais e a continuar os esforços para limitá-lo a 1,5 ºC. "Apoiar e ampliar as atividades de monitoramento dos gases de efeito estufa é fundamental para contribuir à execução das medidas implementadas neste âmbito", declarou Oksana Tarasova, cientista da OMM e coordenadora desta edição do boletim.