Israel ameaça retomar combates se Hamas não entregar todos os restos mortais de reféns

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta quarta‑feira (15) à noite que Israel retomará os combates na Faixa de Gaza se o Hamas não respeitar o acordo de cessar‑fogo, ao considerar que o grupo não entregou todos os restos mortais de reféns. Katz reagia ao anúncio do grupo islamista palestino, que afirmou ter entregue a Israel os cadáveres de reféns aos quais pôde acessar na Faixa de Gaza, depois de transferir nesta quarta‑feira os corpos de dois cativos no âmbito do acordo de cessar‑fogo.

O ministro considerou isso uma violação do acordo que estipula a obrigação do Hamas de "entregar todos os reféns mortos que possuam". O gabinete do primeiro‑ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quarta‑feira à noite que os corpos de dois reféns foram entregues pela Cruz Vermelha às forças israelenses na Faixa de Gaza. "Israel recebeu, através da Cruz Vermelha, dois caixões que contêm os restos de reféns, entregues às forças das FDI e do Shin Bet [serviço de segurança interna] dentro da Faixa de Gaza", precisou em comunicado. O exército israelense acrescentou que os caixões estavam em território israelense e "estão a caminho do Instituto Nacional de Medicina Forense para sua identificação", segundo um comunicado militar.

Desde segunda‑feira, sob um acordo de cessar‑fogo mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Hamas entregou a Israel 20 reféns sobreviventes em troca de quase 2 mil prisioneiros palestinos libertados de prisões israelenses. Antes de os dois corpos terem sido entregues na quarta‑feira à noite, o Hamas já havia devolvido os restos de sete dos 28 reféns falecidos conhecidos, juntamente com um oitavo corpo que Israel disse não pertencer a um refém. Mas nesta quarta‑feira à noite, o braço armado do movimento islamista palestino, as Brigadas Ezedin al Qasam, disse que havia transferido todos os corpos que pôde encontrar e que precisaria de equipamento especializado para recuperar o restante das ruínas de Gaza.

Essa facção do Hamas anunciou em um comunicado nas redes sociais que havia "cumprido seu compromisso ao abrigo do acordo ao entregar todos os prisioneiros israelenses vivos que tinham sob sua custódia, assim como os cadáveres aos quais puderam acessar". "No que diz respeito aos cadáveres restantes, são necessários esforços extensivos e equipamento especial para sua recuperação e extração. Estamos fazendo um grande esforço para encerrar este assunto", acrescentaram. Israel entregou nesta quarta‑feira outros 45 corpos de palestinos ao Hospital Nasser, no sul de Gaza, com o que o número total de cadáveres devolvidos ascende a 90, informou o Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas.

Em Washington, assessores americanos disseram que o Hamas "pretende honrar o acordo" sobre devolução de corpos de reféns. - Desarmamento "talvez violento" - A passagem de Rafah, na fronteira entre Gaza e Egito, permaneceu fechada nesta quarta‑feira apesar de relatos de sua reabertura para permitir a entrada massiva de ajuda humanitária ao território palestino, como estipula o acordo de cessar‑fogo entre Hamas e Israel.