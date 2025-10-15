Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alto comandante militar dos EUA pede ao Hamas que pare de disparar contra civis

O principal comandante dos Estados Unidos no Oriente Médio pediu ao Hamas, nesta quarta-feira (15), que pare de disparar contra civis palestinos, depois que o grupo islamista publicou um vídeo que mostrava várias execuções nas ruas.

"Instamos firmemente ao Hamas que suspenda de imediato a violência e os disparos contra civis palestinos inocentes em Gaza", disse o almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central do Exército dos Estados Unidos (Centcom), em um comunicado.

Desde a retirada parcial das forças israelenses de Gaza sob o acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos, o Hamas tem consolidado seu controle sobre cidades devastadas do enclave e executado pessoas em plena rua.

Cooper instou o Hamas a aproveitar a "oportunidade histórica para a paz" e "aderir estritamente ao plano de paz de 20 pontos do presidente Trump e desarmar-se sem demora".

"Temos transmitido nossas preocupações aos mediadores que concordaram em trabalhar conosco para cumprir a paz e proteger os civis inocentes de Gaza", acrescentou Cooper.

O Hamas publicou um vídeo em seu canal oficial que mostra oito pessoas vendadas e acorrentadas, descritas pela organização como "colaboradores (de Israel) e delinquentes", sendo atingidas por disparos.

O vídeo, aparentemente gravado na noite de segunda-feira, surgiu enquanto se desenrolavam confrontos entre as diversas unidades de segurança do Hamas e clãs palestinos armados, alguns supostamente apoiados por Israel. 

No norte do território, enquanto as forças israelenses se retiravam da cidade de Gaza, a polícia armada do governo do Hamas, com máscaras pretas, retomou as patrulhas nas ruas.

"Nossa mensagem é clara: não haverá lugar para delinquentes nem para aqueles que ameacem a segurança dos cidadãos", disse uma fonte de segurança palestina em Gaza à AFP.

Israel e Estados Unidos insistem que o Hamas não pode ter nenhum papel em um futuro governo de Gaza.

