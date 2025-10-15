Abordagem ousada de Trump alcança acordo em Gaza, mas há dúvidas sobre paz duradoura

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumiu seu novo mandato focado em prioridades internas, mas logo buscou assumir um papel de pacificador e alcançou um acordo para a Faixa de Gaza aclamado no mundo. Em setembro de 1993, Bill Clinton reuniu os líderes israelenses e palestinos na Casa Branca para a histórica assinatura do primeiro Acordo de Oslo, que marcou o início do autogoverno palestino.

No fim de semana, foi Trump quem selou um acordo para acabar com dois anos da devastadora guerra em Gaza e proclamou um "amanhecer histórico no Oriente Médio". Apesar de sua linguagem pouco modesta, o republicano gerou dúvidas sobre se possui a ambição e o compromisso necessários para alcançar um acordo mais amplo que resolva um dos conflitos mais complexos do mundo. Trump disse de forma vaga que "decidirá o que considera correto" para o futuro dos palestinos "em coordenação com outros Estados". "Muitos preferem a solução de um único Estado, outros a de dois Estados. Veremos", disse ele a repórteres.

A abordagem ousada do presidente americano marca uma mudança drástica em relação ao processo de Oslo, no qual negociadores israelenses e palestinos estabeleceram um roteiro que eventualmente deveria resolver disputas como as fronteiras permanentes e o status de Jerusalém. O republicano apoiou firmemente Israel, apesar da crescente indignação internacional por sua ofensiva em Gaza, lançada em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. Mas pressionou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu após Israel atacar líderes do Hamas no Catar, um parceiro-chave dos Estados Unidos.

"O fácil foi o que acabou de ser alcançado, mas o que seria necessário para avançar na resolução deste conflito exigirá muito mais do que os detalhes vagos apresentados no plano", disse Mona Yacoubian, diretora do programa para o Oriente Médio no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Este plano de 20 pontos publicado pela Casa Branca apenas menciona um eventual "caminho confiável" para a criação de um Estado palestino. Também diz pouco sobre a Cisjordânia, onde Israel intensificou a construção e colonos extremistas atacaram palestinos após o ataque perpetrado pelo Hamas.

"Talvez tenha sido o fracasso de Oslo que deu origem ao enfoque bastante pouco convencional adotado por Trump, no qual ele cortou qualquer tipo de processo e simplesmente pressionou e persuadiu", disse Yacoubian. Outras potências ocidentais, incluindo França e Reino Unidos, também se afastaram do modelo de diplomacia meticulosa de Oslo e, no mês passado, reconheceram o Estado palestino. - A oposição de Netanyahu -