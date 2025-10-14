Trump parabeniza trabalho de Milei na Argentina, e Bessent reforça apoio nas eleições

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o seu homólogo argentino, Javier Milei, "faz a Argentina grande de novo" e que ele se tornou muito popular, em comentários antes da reunião bilateral entre os líderes, nesta terça-feira, em Washington. "Queremos ajudar a Argentina, faremos mais comércio com eles, que possuem bons produtos. Queremos que a Argentina tenha sucesso", afirmou.

O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, também presente na ocasião, reafirmou apoio ao grupo política de Milei nas eleições legislativas do país, que acontecerão ainda neste mês.