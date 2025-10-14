Refugiados norte-coreanos sentem falta de suas famílias atrás de fronteira impenetrável

Depois de fazer uma reverência e oferecer frutas e peixe seco, Ryh Jae-hong joga uma taça de álcool em direção à cerca de arame farpado que separa a ilha sul-coreana de Gyodong da Coreia do Norte. Os sul-coreanos realizam este ritual fúnebre durante o festival Chuseok, que celebra a colheita de outono (hemisfério norte), em altares erguidos ao longo da fronteira para homenagear seus familiares que permaneceram no Norte.

A apenas dois quilômetros do altar de Manghyangdae, em frente à ponta norte de Gyodong, agricultores norte-coreanos trabalham a terra sob bandeiras vermelhas e um letreiro gigante nas proximidades que diz "Viva o socialismo!" "Eles estão lá, espero que estejam bem", diz Ryh. Seu pai fugiu para o Sul no final da Guerra da Coreia nos anos 1950, mas sua avó e outros familiares ficaram para trás e nunca mais soube deles. A ilha de Gyodong, no delta do rio Han, recebeu milhares de deslocados durante a guerra. Muitos cruzaram em pequenos barcos ou a nado quando as forças chinesas, aliadas aos norte-coreanos, avançaram sobre a cidade de Yeonbaek.

Não sabiam então que seria sua última travessia. Os deslocados encontraram algum consolo nas andorinhas da ilha, que, segundo a lenda, enviam mensagens através da fronteira mais impenetrável do mundo. Telescópios instalados no altar de Manghyangdae são o único meio de ver o que foi sua casa, do outro lado da cerca de arame farpado.

Muitos refugiados da primeira geração morreram, e entre os poucos que ainda estão vivos, há uma tristeza profunda. - Reunificação esperada - "Somos um povo de corações partidos. Embora hoje tenhamos abundância, meus pais, irmãos e irmãs continuam na Coreia do Norte", lamentou Chai Jae-ok, de 94 anos.

"Vim para o Sul e tive que abandoná-los. De que adianta viver com luxos se não posso vê-los novamente? Dia e noite, não paro de chorar esperando por uma reunificação". "Quero ver isso acontecer antes de fechar os olhos para sempre", expressou o idoso. Mas seu sonho permanece distante por enquanto.