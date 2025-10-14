Quatro referências ambientais do Brasil para acompanhar na COP30

A menos de um mês da COP30, o Brasil espera se apresentar como líder da luta ambiental e, para isso, conta com figuras em várias frentes. Referências brasileiras do governo, da ciência, do ativismo e das artes vão dar o tom da conferência climática da ONU entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém, no coração da Floresta Amazônica, fundamental na luta contra as mudanças climáticas.

- Marina Silva - A ministra do Meio Ambiente, 67, é reconhecida no mundo por sua defesa do meio ambiente e da preservação amazônica. Criada em um seringal na Amazônia, ela costuma evocar sua avó e um tio xamã como primeiras influências em seu amor pela floresta. Em 2008, Silva deixou o segundo governo Lula devido a travas à sua agenda ambiental, embora nunca tenha deixado de defender o líder esquerdista, que voltou a acompanhar em 2023. Mas ela enfrenta hoje um cenário desafiador, com um agronegócio fortalecido, e é pressionada há meses por resistir a um projeto de exploração de petróleo apoiado por Lula na Margem Equatorial, em uma área marítima perto da Amazônia.

"Todos nós vivemos contradições e essas contradições estão sendo manejadas", declarou a ministra este mês. Suas objeções lhe renderam críticas. Um senador da base aliada chegou a acusá-la de "atrapalhar o desenvolvimento do país". - Carlos Nobre -

Depois de décadas dedicadas à pesquisa da Amazônia e do aquecimento global, o meteorologista Carlos Nobre tornou-se uma autoridade internacional no tema clima. Ele foi membro do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, uma equipe de cientistas premiada em 2007 com o Nobel da Paz, por destacar a ameaça ambiental. "Os populistas e negacionistas climáticos, como o presidente dos Estados Unidos e o nosso ex-presidente [Jair Bolsonaro], têm posições que armazenam o risco enorme das mudanças climáticas", disse Nobre, 74, à AFP. Há 30 anos, esse meteorologista previu o risco de a Amazônia se tornar uma savana, um bioma mais seco. Agora que a "savanização" começou, ele acredita que, com políticas ambientais adequadas, o país poderia não apenas deter a degradação, mas também ser um dos primeiros grandes emissores a cumprir as metas do Acordo de Paris: "O Brasil tem todas as condições para liderar a transição energética."

- Txai Suruí - Na COP26, em 2021, a ativista indígena Txai Suruí surgiu diante do mundo, aos 24 anos, com um discurso contra "as emissões de promessas mentirosas e irresponsáveis". Quatro anos depois, ela acaba de ser nomeada conselheira climática do secretário-geral da ONU. Cerca de 1,7 milhão de indígenas vivem no Brasil, alguns deles em áreas protegidas, que cobrem um sétimo do país. A preservação desses territórios reduz o desmatamento.