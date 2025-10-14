Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grécia tem greve geral contra projeto de jornada de trabalho de 13 horas

Grécia tem greve geral contra projeto de jornada de trabalho de 13 horas

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Grécia enfrenta nesta terça-feira uma greve geral contra a polêmica reforma do governo conservador, que pretende introduzir uma jornada de trabalho opcional de 13 horas. 

O protesto sindical, o segundo em um mês, paralisará os serviços públicos e municipais, assim como as balsas e trens. Em Atenas, o transporte urbano funcionará com horário reduzido. Os voos não serão afetados. 

Os sindicatos e a oposição de esquerda organizaram mobilizações na capital e em outras cidades para protestar contra um projeto "digno da Idade Média", como afirmaram durante a primeira greve geral de 1º de outubro.

"O tempo de trabalho não é uma mercadoria, é nossa vida!", afirma uma faixa no centro de Atenas, que também inclui o lema: "Não às 13 horas!".

A mobilização acontece na véspera da votação no Parlamento grego do projeto, que prevê autorizar jornadas de trabalho de 13 horas para um único empregador, em troca de uma remuneração adicional. 

A medida será válida apenas "37 dias por ano" e de forma voluntária, segundo a ministra do Trabalho e da Previdência Social, Niki Kerameus. 

A iniciativa existe atualmente, mas apenas se um funcionário tiver dois ou mais empregadores. 

"Esta (lei) fortalece os empregados e facilita os negócios", declarou Kerameus ao canal SKAI TV.

Os sindicatos e a oposição, no entanto, denunciam que os trabalhadores enfrentarão o risco de demissão caso se recusem a trabalhar por mais horas.

Uma carta enviada à ministra pela Confederação dos Trabalhadores da Grécia (GSEE) afirma que muitos empregados não terão a possibilidade de recusar a jornada de trabalho de 13 horas, "diante do desequilíbrio de poder entre empregador e empregado, agravado pela precariedade que prevalece no mercado de trabalho".

A jornada de trabalho legal na Grécia é de oito horas, com a possibilidade de até três horas extras.

O país já legalizou a semana de trabalho de seis dias, em particular durante a alta temporada em determinados setores, como o turismo.

A jornada de trabalho semanal na Grécia é de 39,8 horas, superior à média dos 27 países da União Europeia (35,8 horas), segundo a agência Eurostat.

jph/lth/mmy/dbh/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar