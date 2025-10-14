Espanha goleia Bulgária (4-0) e encaminha vaga na Copa do Mundo

A Espanha goleou a Bulgária por 4 a 0 nesta terça-feira (14), em Valladolid, e encaminhou a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Mikel Merino (36' e 57') marcou os dois primeiros da 'Roja', vantagem que aumentou com um gol contra de Atanas Chernev (79') e outro de Mikel Oyarzabal (90+2') cobrando pênalti.

O ritmo e a pressão da seleção espanhola dominaram do início ao fim os búlgaros, que se fecharam durante os 90 minutos. "Seria um jogo de perseverança, de insistir e insistir. A Bulgária jogou muito bem no bloco inferior, e foi muito difícil para nós marcar gols", declarou o técnico Luis de la Fuente após a partida. "A quantidade de chances que o time está criando é um mérito. É o caminho a seguir", declarou Merino ao canal Teledeporte. Sobre a vaga na Copa do Mundo, o jogador do Arsenal foi cauteloso: "Falta pouco, mas enquanto não tivermos 100%, não está tudo resolvido".