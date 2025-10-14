Coreia do Sul vence Paraguai (2-0) em amistoso preparatório para Copa do Mundo

Os sul-coreanos marcaram um gol em cada tempo, com Ji-sung Eom (15') e Hyun-gyu Oh (74').

A Coreia do Sul venceu o Paraguai por 2 a 0 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 disputado nesta terça-feira (14), em Seul.

O primeiro saiu em erro de passe do zagueiro paraguaio Junior Alonso, do Atlético-MG, que deixou Eom cara a cara com o goleiro Orlando Gill para marcar.

No segundo tempo, a Coreia ampliou em um contra-ataque rápido que Oh concluiu com precisão.

O Paraguai ainda perdeu várias oportunidades para descontar, mas a Coreia do Sul se fechou na defesa para segurar o resultado.

Na última sexta-feira, a seleção sul-coreana foi goleada pelo Brasil por 5 a 0, também em Seul, enquanto os paraguaios empataram com o Japão em 2 a 2 em Osaka.