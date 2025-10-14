Cessar-fogo entre Israel e Hamas já dá sinais preocupantes, um dia depois de acordo histórico

Na segunda-feira, 13, o frágil cessar-fogo em Gaza levou à libertação dos reféns israelenses e dos prisioneiros palestinos detidos por Israel. Foi o culminar de um processo longo e tortuoso - mas, no final das contas, pode ter sido a parte mais fácil. Um dia depois da assinatura do acordo, no entanto, os dois lados começam a dar sinais preocupantes. Nesta terça, Israel atrasou a entrada de ajuda humanitária para Gaza e manteve a fronteira fechada, enquanto os terroristas do Hamas aumentaram sua presença em Gaza e demonstravam seu controle executando homens na rua.

Três oficiais israelenses disseram à Reuters que Israel decidiu restringir a ajuda à devastada Faixa de Gaza e adiar os planos de abrir a passagem de fronteira para o Egito pelo menos até quarta-feira, porque o Hamas estava muito lento para entregar os corpos dos reféns mortos. O grupo terrorista disse que localizar os corpos é difícil. Enquanto isso, o Hamas rapidamente retomou as ruas das áreas urbanas de Gaza, após a retirada parcial das tropas israelenses na semana passada. Em um vídeo que circula na internet, terroristas do Hamas arrastaram sete homens com as mãos atadas para uma praça na Cidade de Gaza, forçaram-nos a ficar de joelhos e os executaram, enquanto dezenas de espectadores assistiam. Uma fonte do Hamas confirmou que o vídeo foi filmado na segunda-feira e que os combatentes do Hamas participaram das execuções. A Reuters conseguiu confirmar a localização. Palestinos tentaram cruzar uma linha estabelecida para as suas tropas, prevista pelo plano de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e que prevê a retirada gradual de Israel do território palestino. Segundo o Exército israelense, os suspeitos se aproximaram dos soldados de Israel, que abriram fogo após "tentativas de afastar os suspeitos" não serem obedecidas. Cinco pessoas morreram no incidente, afirmaram autoridades de saúde palestinas. Apesar de ser um incidente menor, acende um sinal de alerta. Em uma entrevista na terça, 14, o porta-voz do grupo terrorista Hamas, Hazem Qassem, disse que os ataques constituíram "uma clara violação do cessar-fogo" por Israel, o que seria uma ameaça ao acordo. Ele também pediu os mediadores monitorassem a conduta de Israel e "impedissem de evadir seus compromissos de encerrar a guerra na Faixa de Gaza".

Além disso, mediadores temem que o Hamas resista à intenção de se desarmar ou abandonar o poder em Gaza - duas exigências principais do acordo de cessar-fogo que aceitou há alguns dias. Ele afirmou em uma entrevista na emissora saudita Al Arabiya que a questão do desarmamento do Hamas é "complexa e delicada, mas solucionável dentro do quadro de uma abordagem nacional abrangente". O porta-voz do grupo então enfatizou que "existem várias abordagens que podem garantir segurança e estabilidade sem comprometer o direito dos palestinos à autodefesa". Esse é o tipo de detalhe que analistas e mediadores temem que possa fazer o acordo ruir. Detalhes importantes do plano de paz podem permanecer indefinidos. Detalhes específicos precisarão ser negociados para manter o plano em andamento e evitar a retomada dos combates. O caminho para a paz duradoura, a estabilidade e a eventual reconstrução será longo e muito difícil. "Os primeiros passos para a paz são sempre os mais difíceis", disse o presidente Donald Trump ao lado de líderes estrangeiros no Egito na segunda-feira, durante uma cúpula sobre o futuro de Gaza. Ele saudou o acordo de cessar-fogo que negociou entre Israel e o Hamas como o fim da guerra em Gaza - e o início da reconstrução do território devastado.

E embora Trump tenha expressado otimismo de que a parte mais desafiadora havia acabado - "A reconstrução talvez seja a parte mais fácil. Acho que já fizemos grande parte da parte mais difícil, porque o resto se encaixa" - outros estavam mais cautelosos sobre as complexidades que estão por vir. "A paz tem que começar em algum lugar", disse Mona Yacoubian, diretora do Programa do Oriente Médio do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Ela chamou isso de um momento importante e de "euforia". Mas, alertou Yacoubian, "infelizmente, acho que há vários pontos potenciais de falha daqui para frente". Muito a ser resolvido

Conforme apresentado publicamente, o plano está repleto de perguntas sem resposta. Não está claro como e quando o Hamas irá se desarmar, nem para onde irão suas armas, assim como os planos para a retirada de Israel de Gaza. Uma nova força de segurança será estabelecida para Gaza, composta por tropas de outras nações, mas não se sabe quais países enviarão forças, como elas serão utilizadas e o que acontecerá se encontrarem resistência. Também não está claro quem fará parte de um conselho governamental temporário para Gaza, onde ele ficará localizado e como a população reagirá. Para resolver esses detalhes e evitar que os combates retornem, os Estados Unidos e outras nações que pressionaram para chegar ao cessar-fogo devem continuar a exercer pressão e dedicar atenção, dizem os especialistas.