A um mês da COP30, Lula ostenta balanço positivo em matéria climática

Anfitrião da COP30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ostenta um balanço climático bastante positivo, especialmente com a forte redução do desmatamento na Amazônia, onde será realizada em novembro a conferência da ONU. A destruição da maior floresta tropical do planeta havia disparado sob seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um cético das mudanças climáticas apoiado pelo poderoso setor do agronegócio.

Esse lobby continua muito influente no Congresso e busca flexibilizar, por exemplo, o processo de concessão de licenças ambientais no país. Ao mesmo tempo, Lula é criticado por apoiar um projeto de exploração de petróleo na Margem Equatorial, na costa amazônica. – Brasil "de volta" – A ideia de sediar a conferência climática da ONU em Belém, no Pará, foi anunciada em 2022, durante a COP27 em Sharm el-Sheikh, Egito.

Lula foi recebido no encontro como um herói, proclamando que o Brasil estava "de volta" à cena internacional, pouco depois de ser eleito para suceder Bolsonaro. Para seu terceiro mandato, colocou novamente à frente do Ministério do Meio Ambiente Marina Silva, artífice da luta contra o desmatamento em seus primeiros governos (2003–2010). O Brasil também reativou o Fundo Amazônia, um mecanismo de financiamento internacional que havia sido suspenso por Bolsonaro.

Com recursos da Noruega, Alemanha, Estados Unidos e outros países, o fundo recebeu desde 2008 quase 1,5 bilhão de dólares (R$ 8,20 bilhões) para preservar a Amazônia. Para Marcio Astrini, da rede de ONGs Observatório do Clima, Lula "recuperou a agenda de clima e de meio ambiente no Brasil". – Queda do desmatamento –

Lula também prometeu reduzir a zero o desmatamento no Brasil até 2030. Depois de superar os 10 mil km² em 2022, último ano do governo Bolsonaro, a devastação na Amazônia caiu pela metade em 2023 e chegou a quase 4.200 km² em 2024, segundo dados do sistema Deter do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O desmatamento também diminuiu em outros biomas sensíveis, como o Cerrado, a savana com maior biodiversidade do mundo.