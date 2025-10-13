Trio ganha Nobel de Economia de 2025 por trabalho sobre inovação

Formalmente conhecido como Prêmio Sveriges Riksbank em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel, o prêmio é o último Nobel a ser concedido este ano e vale 11 milhões de coroas suecas (US$ 1,2 milhão).

"Os laureados nos ensinaram que o crescimento sustentado não pode ser dado como certo", disse o órgão que concedeu o prêmio em comunicado. A estagnação econômica, e não o crescimento, tem sido a norma na maior parte da história da humanidade. O trabalho deles mostra que devemos estar cientes das ameaças ao crescimento contínuo e combatê-las".

Mokyr é professor da Northwestern University, em Evanston, nos Estados Unidos, enquanto Aghion é professor do College de France e do INSEAD, em Paris, e da London School of Economics and Political Science, no Reino Unido. Howitt é professor da Brown University, em Providence, nos Estados Unidos.

Mokyr recebeu metade do prêmio e a outra metade foi dividida entre Aghion e Howitt.