Hamas publica lista com os nomes dos 20 reféns serão libertados

O Hamas divulgou uma lista com os nomes dos 20 reféns israelenses que devem ser libertados a partir das 8h desta segunda-feira (2h pelo horário de Brasília). O grupo terrorista também nomeou os 1,9 mil prisioneiros palestinos que Israel deve libertar em contrapartida. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha supervisionará as trocas.

Segundo a CNN, os familiares dos reféns já estão reunidos na base militar de Reim, no sul de Israel, para onde os libertados serão levados após passarem por exames médicos.

O presidente israelense, Isaac Herzog, anunciou que concederá ao presidente americano, Donald Trump, a Medalha Presidencial de Honra, a mais alta distinção civil do país, em reconhecimento aos esforços para a libertação dos reféns e pela mediação do acordo de paz entre Israel e o Hamas. Trump está a caminho de Israel.

Em paralelo, líderes internacionais vão participar de uma cúpula no Egito para discutir o acordo e o futuro da Faixa de Gaza. O premiê britânico Keir Starmer e o presidente palestino Mahmoud Abbas confirmaram presença, enquanto o Irã, aliado do Hamas, recusou o convite para comparecer. Fonte: Associated Press*.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

