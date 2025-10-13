Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França expõe "O Homem Desesperado" de Courbet pela primeira vez em quase 20 anos

AFP
AFP
Tipo Notícia

O museu de Orsay, em Paris, exibirá a partir de terça-feira (14) "O homem desesperado", o famoso autorretrato de Gustave Courbet com as mãos na cabeça, que não era exibido na França há quase duas décadas, informou na segunda-feira o estabelecimento à AFP.

Esta obra-prima de 1844-1845, que representa Courbet com um olhar alucinado, foi cedida à conhecida pinacoteca parisiense por um período mínimo de cinco anos pelo Qatar Museums, o organismo de desenvolvimento dos museus do emirado, que a adquiriu de um proprietário privado em uma data e por um valor desconhecidos.

Este óleo sobre tela de pequeno formato (45×54 cm), conhecido mundialmente mas raramente exibido, não foi mostrado ao público francês desde 2007-2008, durante a retrospectiva dedicada a este mestre do realismo (1819-1877) em Paris, Nova York e Montpellier (sul da França).

Antes desta grande exposição internacional, o quadro pintado quando Courbet tinha apenas 25 anos não era exibido desde o final dos anos 1970, segundo especificou o museu de Orsay, que conta em suas coleções com cerca de trinta telas do pintor francês, entre elas "Enterro em Ornans".

"'O Homem Desesperado' é único entre os autorretratos de Courbet porque é o mais alucinante, o mais intenso em termos de expressão de emoções e sentimentos", explicou Paul Perrin, conservador-chefe do Orsay.

Assim como outras telas de Courbet, "O Homem Desesperado", também conhecido como "Autorretrato do artista" ou "O Desespero", nunca fez parte das coleções públicas francesas e durante muito tempo esteve nas mãos de proprietários privados.

