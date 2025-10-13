COP30: o desafio de uma frente climática unida em tempos de Trump

A COP30 começa em menos de um mês em Belém do Pará com o colossal desafio de unir os países do mundo para continuar o combate à mudança climática, apesar dos ventos contrários, principalmente devido à retirada dos Estados Unidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva insistiu em sediar esta 30ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (10 a 21 de novembro) em Belém, a primeira na Amazônia.

Ele pretende reunir dezenas de chefes de Estado e de Governo, mas em uma cúpula agendada alguns dias antes (6 e 7 de novembro), para aliviar a cidade do desafio logístico imposto pela chegada de 50.000 negociadores, ativistas, especialistas e outros participantes. Poucos líderes confirmaram até agora sua participação neste período marcado por turbulências geopolíticas e econômicas que tiraram os holofotes das preocupações climáticas. O rei Charles III da Inglaterra será representado por seu filho, o príncipe William. O presidente da Áustria desistiu da reunião devido ao alto custo dos hotéis, questão que também compromete a participação de ONGs e países pobres, a ponto de ofuscar o conteúdo das negociações.

Países como Gâmbia, Cabo Verde e até mesmo o Japão disseram à AFP que planejam reduzir suas delegações. Mas o Brasil não cedeu aos apelos para transferir o evento para outra cidade, como o Rio de Janeiro, e fretou dois navios de cruzeiro para aumentar o número de leitos em Belém. A tradicional reunião "pré-COP", um encontro informal de ministros para finalizar os preparativos, acontecerá em Brasília na segunda e terça-feira.

"Eu conheço a infraestrutura de Belém", declarou Lula, mas "a gente quer mostrar a Amazônia". O presidente destacou o avanço das obras nesta cidade de 1,4 milhão de habitantes com infraestrutura limitada. E afirmou que pretende "dormir em um barco". - Sem "grandes manchetes" -

Será que a COP30 corresponderá às expectativas após os dois anos mais quentes já registrados e a multiplicação das ondas de calor e tempestades mortais em todo o mundo? Ao contrário das duas últimas edições, que resultaram em acordos históricos sobre combustíveis fósseis e finanças, nesta COP "não devemos esperar grandes manchetes ou acordos sobre questões importantes", estima Marta Torres-Gunfaus, do think tank parisiense IDDRI. A Presidência brasileira observa a falta generalizada de disposição para assumir novos compromissos ambiciosos e prioriza a implementação de soluções já acordadas.