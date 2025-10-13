Carros blindados e guarda-costas: a segurança dos torcedores VIP no México para a Copa do Mundo

Leopoldo Cerdeira atira com uma arma na porta de um carro para mostrar a qualidade de seus veículos blindados, que ele alugará para personalidades e torcedores ricos no México durante a Copa do Mundo de 2026. As balas ficam presas nas fibras do poderoso revestimento sintético que protege os 70 veículos deste empresário mexicano. Eles estão prontos para o Mundial, que Canadá, Estados Unidos e México sediarão em conjunto entre junho e julho.

Seus SUVs de luxo transportaram uma comitiva da Fifa que visitou recentemente o país; a frota, já reservada para o Grande Prêmio de Fórmula 1 na Cidade do México, no final de outubro, aumentará para 80 unidades até a Copa do Mundo. Motoristas, guarda-costas, mantas antibombas e coletes à prova de balas completam os itens de segurança oferecidos em meio à violência que assola o México, com cerca de 30 mil homicídios por ano. "A insegurança do país nos fez crescer como indústria", admite Gabriel Hernández, diretor do Armoring Group, que vende carros blindados e indumentária civil e militar no México, nos Estados Unidos e na Espanha. As autoridades afirmam que estão trabalhando duro para garantir a segurança do maior evento de futebol em todas as três sedes mexicanas: Cidade do México, Guadalajara (oeste) e Monterrey (norte).

A capital, que já recebeu duas finais icônicas da Copa do Mundo — as que consagraram Pelé em 1970 e Diego Maradona em 1986 — e onde são esperados 5 milhões de visitantes, geralmente é poupada dos ataques do narcotráfico. Mas Guadalajara é o centro de operações do Cartel de Jalisco Nova Geração (CJNG), designado como organização terrorista pelos Estados Unidos, que está oferecendo US$ 15 milhões (R$ 82 milhões, na cotação atual) por seu líder, Nemesio Oseguera "El Mencho". - Ricos com medo -

Os carros disponíveis para alugar durante a Copa estão mais do que blindados: têm dispositivos de choque nas maçanetas das portas, gás de pimenta que sai das rodas e pneus que podem rodar até 80 km mesmo depois de atingidos por balas. "Os que estão sendo reservados conosco são para visitantes [...], pessoas que têm dinheiro, que vêm assistir aos jogos com medo porque ouviram coisas ruins sobre o México", diz Cerdeira na fábrica da Ruhe, sua empresa, que também faz blindagem de carros. O aluguel diário de um de seus veículos custa entre US$ 800 e US$ 1.100 (de R$ 4.300 a R$ 6 mil), mas, se você adicionar um motorista e um guarda-costas, são mais US$ 500 (R$ 2.700). Um colete à prova de balas pode ser comprado por US$ 1.500 (R$ 8.200).

O serviço poderá ser oferecido por até três semanas, já que a Cidade do México sediará 13 jogos de 11 de junho a 5 de julho, incluindo a partida de abertura, onde 40 mil câmeras de segurança adicionais serão instaladas. O uso de drones também será restrito em todas as três cidades mexicanas que receberão jogos. O México lidera junto com Brasil e Estados Unidos o mercado regional de blindagem, com exportações para vários países.