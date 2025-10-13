Acordo entre Israel e Hamas: o que acontece após a libertação dos últimos reféns? Entenda

O Hamas libertou os 20 reféns restantes em Gaza na segunda-feira, 13, dando início a uma troca por prisioneiros palestinos detidos em Israel, que constituiu uma parte crucial do acordo de cessar-fogo mediado na semana passada por mediadores internacionais. O acordo foi anunciado pelo presidente Trump e confirmado por Israel e pelo Hamas na madrugada de quinta-feira, com o governo de Israel votando a favor da sua aprovação na madrugada de sexta-feira. Pouco depois, um cessar-fogo entrou em vigor em Gaza, as tropas israelenses começaram a recuar para uma nova linha defensiva dentro do território e os palestinos deslocados começaram a voltar para a cidade de Gaza, no norte do território.

Junto com a troca de reféns e prisioneiros e o fim dos combates que devastaram Gaza por mais de dois anos, o acordo também prevê um grande influxo de ajuda à Faixa de Gaza, que tem sido assolada por uma grave crise humanitária. O acordo foi resultado de negociações indiretas entre Israel e o Hamas, mediadas pelo Egito, Catar, Turquia e Estados Unidos, e se baseia em um plano apresentado por Trump no final de setembro. Muitos detalhes ainda são escassos e as respostas para algumas das questões mais delicadas - como se o Hamas irá desarmar - permanecem obscuras. No entanto, muitos palestinos e israelenses comemoraram a notícia do acordo. As autoridades israelenses acreditam que havia cerca de 20 reféns ainda vivos em Gaza, juntamente com os restos mortais de cerca de 25 outros. Eles eram o último grupo remanescente das aproximadamente 250 pessoas sequestradas em Israel no ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

Os primeiros sete reféns foram libertados na madrugada de segunda-feira, e os outros 13 foram devolvidos algumas horas depois, informou o Exército israelense. Como em cessar-fogos anteriores que envolveram a troca de reféns e prisioneiros, os cativos em Gaza foram entregues a representantes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e levados em seus veículos para serem entregues ao Exército israelense. De lá, eles foram levados para a base militar de Reim, no sul de Israel, para exames iniciais e encontros com familiares próximos. Em seguida, serão transportados de helicóptero para três hospitais na região de Tel Aviv que têm unidades especiais preparadas para recebê-los. De acordo com o plano de paz de 20 pontos apresentado por Trump no mês passado, cerca de 20 reféns israelenses seriam trocados por 250 prisioneiros palestinos, muitos cumprindo penas perpétuas em Israel, e 1.700 habitantes de Gaza detidos durante a guerra.

Os prisioneiros já foram libertados por Israel. Alguns foram transferidos para Ramallah, na Cisjordânia, e outros para a Faixa de Gaza. Mais da metade dos prisioneiros palestinos a serem libertados por Israel serão enviados para o exílio, de acordo com uma lista divulgada por Israel na sexta-feira, mas não ficou claro para onde eles iriam. Autoridades e analistas dizem que a entrega dos restos mortais dos cerca de 25 reféns mortos provavelmente será complicada e levará mais tempo do que as 72 horas previstas no plano do governo Trump.

Os corpos de 15 habitantes de Gaza devem ser devolvidos em troca dos restos mortais de cada refém levado de Israel. Tropas israelenses começaram a se retirar A primeira fase do acordo exige que Israel recue suas tropas para uma "linha amarela" acordada em Gaza. Isso aconteceu na sexta-feira, de acordo com o enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff. As forças armadas israelenses disseram na sexta-feira que suas tropas "começaram a se reposicionar ao longo das linhas de implantação atualizadas".