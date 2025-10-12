Sarkozy terá data de prisão definida nesta segunda; saiba motivo

A data da prisão de Nicolas Sarkozy será definida nesta segunda-feira, 13. O ex-presidente francês foi condenado a cinco anos de prisão por conspiração criminosa em um esquema para financiar sua campanha vitoriosa de 2007 com recursos vindos da Líbia. Sarkozy, de 70 anos, afirma ser inocente. Ele classificou o veredito como "um escândalo" e entrou com recurso. Sarkozy será o primeiro ex-presidente da França moderna condenado a cumprir pena atrás das grades. Envolvido em vários outros processos judiciais, ele foi presidente da França de 2007 a 2012 e está aposentado da política há anos, embora continue influente, especialmente entre conservadores.

Por que Sarkozy vai para a prisão Em uma decisão surpreendente, o tribunal de Paris determinou que a pena de prisão, que normalmente ficaria suspensa até o julgamento do recurso, tenha execução imediata. Sarkozy deve ser preso "sem demora", segundo o tribunal, por causa "da gravidade do abalo à ordem pública causado pelo crime". Ainda assim, Sarkozy teve 18 dias desde a decisão para "organizar sua vida profissional" antes de ser intimado pelo Ministério Público Financeiro Nacional para definir uma data para o encarceramento. Apoiadores de Sarkozy criticaram a decisão, argumentando que, como ele recorreu, ainda é considerado inocente pela lei francesa.

O debate sobre execuções imediatas voltou à tona após a condenação da líder da direita radical francesa Marine Le Pen, em março, a cinco anos de inelegibilidade por desvio de recursos da União Europeia - também com efeito imediato, apesar do recurso. O caso de Sarkozy não parece ser uma exceção no sistema judicial francês. O Ministério da Justiça disse que, em 2024, 90% dos adultos condenados e sentenciados a pelo menos dois anos de prisão foram presos imediatamente após a sentença. Qual foi o motivo da condenação

O tribunal concluiu que Sarkozy, enquanto candidato e ministro do Interior, usou seu cargo "para preparar corrupção no mais alto nível" entre 2005 e 2007, a fim de financiar sua campanha presidencial com recursos da Líbia, então governada por Muammar Kadafi. Os juízes afirmaram que dois de seus aliados próximos, Claude Guéant e Brice Hortefeux, realizaram reuniões secretas em 2005 com Abdullah al-Senoussi, cunhado de Gadhafi e chefe de inteligência, apesar do fato de ele ter sido "condenado por atos de terrorismo cometidos principalmente contra cidadãos franceses e europeus". Al-Senoussi é considerado o mentor dos ataques a um jato jumbo da Pan Am sobre Lockerbie, na Escócia, em 1988, e a um avião francês sobre o Níger no ano seguinte, causando centenas de mortes. Ele foi condenado e sentenciado à revelia à prisão perpétua por um tribunal de Paris em 1999 pelo ataque ao voo 772 da UTA francesa.

O tribunal também afirmou haver indícios de que Sarkozy apoiou reuniões entre Guéant, então seu chefe de gabinete, e um intermediário capaz de providenciar acordos financeiros secretos. Por que Sarkozy fala em armação Sarkozy afirma ser inocente e vítima de "uma conspiração" articulada por pessoas ligadas ao governo líbio, incluindo o que chamou de "clã Gaddafi".