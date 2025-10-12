Israel reivindica vitória contra Hamas antes da iminente libertação dos reféns

Israel declarou neste domingo (12) vitória em sua guerra contra o Hamas, antes da libertação prevista para segunda-feira dos reféns que estão há dois anos detidos em Gaza — um passo crucial no plano de paz promovido por Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará na segunda-feira uma visita de algumas horas a Israel e depois copresidirá, junto com o presidente egípcio Abdel Fatah al-Sisi, a cúpula internacional pela paz em Gaza, no balneário de Sharm el-Sheikh, no Egito.

O acordo de trégua entre Israel e o Hamas, que entrou em vigor na sexta-feira, prevê a troca dos últimos reféns israelenses que permanecem em Gaza — 20 ainda vivos e 28 mortos — por quase 2 mil palestinos presos em cadeias israelenses, entre eles 250 detidos "por motivos de segurança nacional". Os negociadores seguem finalizando os detalhes da troca, e duas fontes do Hamas disseram à AFP que o movimento islamista insiste em incluir sete importantes dirigentes palestinos presos em Israel na lista do intercâmbio. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou neste domingo, em um discurso emocionado, que seu país alcançou "enormes vitórias" na guerra contra o Hamas em Gaza, embora tenha advertido que "a luta ainda não terminou". Netanyahu falou na véspera do esperado retorno, na segunda-feira, dos reféns mantidos em cativeiro em Gaza desde o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, que deu início ao conflito que devastou o território palestino.

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, Eyal Zamir, também reivindicou uma "vitória", atribuída à "pressão militar" combinada com "medidas diplomáticas complementares". Shosh Bedrosian, porta-voz de Netanyahu, informou mais cedo que a libertação dos reféns cativos na Faixa de Gaza deve ocorrer na manhã de segunda-feira. - Hamas insiste na libertação de dirigentes palestinos na troca -

"Os prisioneiros palestinos serão libertados uma vez que Israel receba a confirmação de que todos os nossos reféns, que serão libertados amanhã, cruzaram a fronteira para o território israelense", acrescentou Bedrosian. Duas fontes do Hamas disseram à AFP que o movimento que governa Gaza insiste na libertação de sete figuras proeminentes da luta palestina como parte da troca, incluindo Marwan Barghuti — membro do Fatah, a facção palestina rival do Hamas —, que Israel declarou na sexta-feira não fazer parte da negociação. "O Hamas insiste em que a lista final inclua sete altos dirigentes, entre eles Marwan Barghuti, Ahmad Saadat, Ibrahim Hamed e Abbas Al Sayyed", afirmou uma pessoa envolvida nas negociações. Isso foi confirmado por uma segunda fonte.

A fonte acrescentou que o grupo e seus aliados "completaram todos os preparativos" para entregar todos os reféns vivos. - "Não queremos viver em uma selva" - Na cúpula no Egito participarão o secretário-geral da ONU, António Guterres, e líderes de mais de 20 países, incluindo o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o presidente francês, Emmanuel Macron, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.