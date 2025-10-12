Holanda e Croácia encaminham vaga na Copa; Dinamarca e Escócia mantêm disputa acirrada

Graças às suas vitórias confortáveis neste domingo (12), Holanda e Croácia mantiveram a liderança de seus grupos nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, enquanto Dinamarca e Escócia viveram mais um capítulo de sua disputa à distância. Em novembro acontecem as duas últimas rodadas das Eliminatórias e somente os líderes de cada chave garantem vaga no Mundial do ano que vem. Os demais serão eliminados ou terão que passar pela repescagem.

Em Amsterdã, a Holanda goleou a Finlândia por 4 a 0 com show do atacante Memphis Depay, do Corinthians. Donyell Malen (8') e o capitão Virgil van Dijk (17') marcaram os dois primeiros gols holandeses na Johan Cruijff Arena, ambos com assistências de Memphis, que fez o terceiro em cobrança de pênalti (38'). No segundo tempo, Cody Gakpo (84') fechou o placar com um golaço no ângulo do goleiro Jesse Joronen. Com o resultado, a 'Oranje' segue invicta e na liderança do Grupo G das Eliminatórias com 16 pontos, três a mais que a Polônia (2ª), que também neste domingo derrotou a já eliminada Lituânia (4ª, 3 pontos) por 2 a 0.

Além da vantagem na pontuação, os holandeses contam com um amplo saldo de gols na disputa com os holandeses pela vaga direta da chave (+19 contra +6). No entanto, no dia 14 de novembro, as duas equipes vão se enfrentar em Varsóvia, numa "final" na qual Robert Lewandowski e seus companheiros terão que vencer para terem chances de evitar a repescagem. - Dinamarca e Escócia: até a última rodada -

No Grupo C, a Dinamarca venceu a Grécia por 3 a 1 e chegou aos 10 pontos, assim como a Escócia, que bateu Belarus por 2 a 1. A liderança ficou com os dinamarqueses no saldo de gols (+11 contra +5), mas o desfecho da chave só sairá na última rodada. Em Copenhague, Rasmus Hojlund (21') abriu o placar e Joachim Andersen (40') e Mikkel Damsgaard (41') marcaram em menos de um minuto para praticamente decidir a partida.

Os gregos diminuíram no segundo tempo com um gol de Christos Tzolis (63') e chegaram perto de marcar mais um em diversas oportunidades, mas não conseguiram evitar a derrota, que selou sua eliminação. Horas antes, em Glasgow, a Escócia conseguiu uma vitória suada sobre Belarus com os gols de Che Adams (15'), jogador do Torino, e Scott McTominay (84'). Na reta final, os visitantes diminuíram com Gleb Kuchko (90'+6). No dia 15 de novembro, os escoceses visitarão a Grécia e os dinamarqueses jogarão contra Belarus em casa.