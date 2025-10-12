Cidade ucraniana de Kramatorsk inicia evacuações ante aumento de ataques russos

Angela Bolonze observava, com o olhar perdido, uma pilha de sacos cheios de roupa recém-descarregada de um caminhão de evacuação. Essa mãe de família acabou de abandonar sua casa em um vilarejo na periferia de Kramatorsk, no leste da Ucrânia. Diante da intensificação dos bombardeios russos, as autoridades ucranianas ordenaram a retirada de famílias com crianças em diversos bairros do sudeste da cidade. Kramatorsk, que antes da invasão russa em 2022 tinha 150.000 habitantes, já perdeu dois terços de sua população.

A cidade, brevemente ocupada por separatistas pró-russos em 2014, antes de ser retomada por Kiev, tornou-se um eixo logístico crucial na linha de frente de Donetsk, epicentro dos combates atuais. Símbolo da resistência ucraniana no leste, a decisão de evacuar foi um golpe para seus habitantes, embora a linha de frente esteja agora a apenas 20 quilômetros de distância. "Quando a evacuação foi anunciada, as pessoas começaram a partir", conta à AFP Angela, de 34 anos, com voz falha. A Rússia controla cerca de 80% da região de Donetsk, segundo estimativas, e busca tomar Kramatorsk, um dos últimos bastiões que protegem as vastas planícies orientais, difíceis de defender.

Angela decidiu fugir com suas duas filhas, de cinco e 10 anos, depois que as autoridades detectaram drones explosivos russos FPV sobrevoando a área. "Dois veículos civis e um militar foram incendiados pelos drones perto da minha casa", afirma. - "Muito difícil" -

Nos últimos meses, a Rússia intensificou os ataques com drones contra as cidades de Druzhkivka e Kostiantinivka, pontos estratégicos que protegem Kramatorsk, com o objetivo de enfraquecer a logística do Exército ucraniano. No último 5 de outubro, um drone atingiu pela primeira vez um veículo no centro de Kramatorsk. Embora as ruas da cidade permaneçam calmas, a tensão nos arredores é palpável. A rota que leva a Druzhkivka, a cerca de 10 quilômetros ao sul, agora é protegida com redes antidrones.

Ao lado, soldados inspecionam um blindado cujo para-choque foi destruído por um drone. Nesta estrada, parar pode ser mortal. Em um centro que atende feridos da região, os médicos mal conseguem se movimentar entre os pacientes. Um homem, com as calças abaixadas, faz piadas para aliviar a tensão enquanto um médico remove um fragmento de estilhaço de seu glúteo ensanguentado.