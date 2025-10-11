Trump ordena pagamento a militares dos EUA mesmo com fechamento do governo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (11) que emitiu uma ordem para que os militares recebam seus salários na próxima semana, apesar do fechamento do governo, durante o qual muitos funcionários trabalham sem remuneração.

Trump ordenou ao chefe do Pentágono, Pete Hegseth, "usar todos os fundos disponíveis" para que as tropas "recebam seus salários em 15 de outubro", ao mesmo tempo que culpou novamente os democratas pelo impasse orçamentário, que já dura duas semanas.