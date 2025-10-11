Organizações humanitárias temem que restrições dificultem entrada de ajuda em Gaza

As organizações humanitárias estão se preparando para distribuir mais ajuda na Faixa de Gaza aproveitando o cessar-fogo entre Israel e Hamas, mas temem que as restrições de acesso e circulação no território assolado pela fome prejudiquem seu trabalho. As organizações estão "prontas" para expandir massivamente suas operações no território, disseram à AFP representantes do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU, dos Médicos Sem Fronteiras (MSF) e do Conselho Norueguês para os Refugiados.

O Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários afirmou que Israel já deu sinal verde para distribuir 170.000 toneladas de suprimentos no território e que possui um plano de trabalho para os primeiros 60 dias de trégua. "Mas há urgência pelas necessidades mais básicas em Gaza: equipamentos médicos, medicamentos, alimentos, água, combustível e abrigos adequados para dois milhões de pessoas que terão que enfrentar o inverno sem um teto", disse Jacob Granger, de MSF. Após dois anos de guerra, infraestruturas foram destruídas no território governado pelo Hamas, como a rede de aquedutos. A entrada de ajuda humanitária tem sido insuficiente por meses, segundo a ONU, apesar da recente flexibilização do rigoroso bloqueio imposto por Israel.

A ONU declarou crise de fome em Gaza no último mês de agosto, após alertar que 500.000 pessoas estavam em um estado "catastrófico". - "Carne e frango" - Desde que foi anunciado que haveria um cessar-fogo na última quinta-feira, os habitantes de Gaza disseram estar felizes pelo restabelecimento do fluxo de alimentos para o território, previsto no acordo.

"Meus filhos estão especialmente felizes de saber que finalmente chegará carne e frango", disse Marwan al Madhun, de 34 anos, um dos deslocados no centro do território. O plano Trump para Gaza estipula que, uma vez que o acordo de cessar-fogo entre em vigor, a ajuda poderá entrar na Faixa "sem interferência de ambas as partes", Israel ou Hamas. "Estamos pressionando diferentes embaixadas e doadores para que falem com as autoridades israelenses porque precisamos, por exemplo, de caminhões que possam ir e vir até as plataformas sem restrições do lado israelense", disse um responsável de uma ONG médica.