Mbappé sofre lesão no tornozelo e desfalca França contra Islândia nas Eliminatórias

Mbappé, que já chegou à concentração da seleção com uma lesão no tornozelo sofrida no último jogo pelo Real Madrid, contra o Villarreal, voltou a sentir dores na sexta-feira contra o Azerbaijão e teve que ser substituído no final da partida.

O capitão da seleção da França, Kylian Mbappé, que sentiu dores no tornozelo na vitória dos 'Bleus' por 3 a 0 sobre o Azerbaijão, está fora do jogo da próxima segunda-feira (13) contra a Islândia, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a federação francesa.

"Já tinha uma lesão no tornozelo e levou uma pancada no mesmo lugar. Optou por sair porque a dor era bastante significativa", disse o técnico Didier Deschamps após a vitória francesa no parque dos Príncipes, na qual Mbappé fez o primeiro gol dos 'Bleus'.

O atacante se junta a uma extensa lista de desfalques para Deschamps contra a Islândia: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram e Bradley Barcola.

Com três vitórias em três jogos nas Eliminatórias, a França tem a vaga no Mundial do ano que vem bem encaminhada: lidera o Grupo D e vai para as três rodadas que restam com cinco pontos de vantagem sobre a Ucrânia (2ª, 4 pontos).

