Guatemala recebe primeiro voo dos EUA com deportados de outro país

Em comunicado, o Instituto Guatemalteco de Migração afirmou ter "recebido três hondurenhos e 56 guatemaltecos dos Estados Unidos".

A Guatemala recebeu, nesta sexta-feira (11), o primeiro grupo de estrangeiros deportados pelos Estados Unidos, informaram as autoridades, cumprindo uma promessa feita em fevereiro ao secretário de Estado, Marco Rubio.

"No caso dos hondurenhos, eles foram levados ao Centro de Assistência Migratória para Migrantes Estrangeiros (CAMIEX) e posteriormente transferidos para Honduras", acrescentou.

Em fevereiro, ao receber Marco Rubio, o presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo anunciou um acordo para aumentar em 40% o número de voos para deportados, "tanto nacionais quanto estrangeiros".

No ano passado, sob o governo do democrata Joe Biden, a Guatemala recebeu 508 voos dos Estados Unidos, deportando um recorde de 61.680 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças.

Em 2023, os Estados Unidos deportaram 55.302 guatemaltecos.