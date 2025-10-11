'Como tráfico de pessoas': a odisseia de um cubano deportado pelos EUA para um remoto país africano

A família do cubano Roberto Mosquera não tinha notícias de seu paradeiro desde que ele foi preso por agentes de imigração nos Estados Unidos, até que uma publicação do governo Trump nas redes sociais revelou que ele havia sido deportado para o remoto reino africano de Eswatini. Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) detiveram o homem de 58 anos em um posto de controle em 13 de junho em Miramar, Flórida, disse Ada, uma amiga próxima da família que falou à AFP sob um pseudônimo por medo de retaliação.

As autoridades informaram à família que Mosquera havia sido deportado para sua Cuba natal, de onde ele partiu quando tinha 13 anos. Mas em 16 de julho, Ada reconheceu seu amigo de longa data em uma foto publicada no X pela vice-secretária do Departamento de Segurança Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, que anunciou que Mosquera e outros quatro detidos haviam sido transferidos para Eswatini. Ada nunca tinha ouvido falar deste pequeno país sem litoral no sul da África, situado entre a África do Sul e Moçambique e governado desde 1986 pelo rei Mswati III, acusado por seus críticos de repressão. O cubano foi enviado para lá juntamente com cidadãos da Jamaica, Laos, Vietnã e Iêmen, segundo um acordo ao qual a AFP teve acesso, que estipula que Eswatini concordou em receber 160 deportados em troca de 5,1 milhões de dólares (R$ 27,7 milhões na cotação atual) para desenvolver "sua capacidade de gestão de fronteiras e imigração".

Orville Etoria, um migrante originário da Jamaica, foi repatriado daquele reino africano para seu país em setembro, mas em 6 de outubro Eswatini recebeu mais dez expulsos, informou seu governo. O governo Trump afirma que os estrangeiros enviados para lá são "criminosos" condenados por acusações que variam de estupro de crianças a assassinato. Mas seus advogados e familiares garantem à AFP que todos eles já cumpriram suas penas e viviam em liberdade nos Estados Unidos há anos.

Em Eswatini, os migrantes foram encarcerados em uma prisão de segurança máxima e só podem falar com suas famílias em curtas videochamadas sob o olhar atento de guardas armados, garantem suas equipes jurídicas à AFP. Esses homens estão em um "buraco negro legal", diz o advogado Tin Thanh Nguyen, que vive nos Estados Unidos. – Não é um "monstro" –

"É como um pesadelo", diz Ada, que conhece Mosquera desde a infância. A publicação de McLaughlin no X descreve o cubano e os outros quatro deportados como indivíduos de uma "barbárie" singular, pela qual seus próprios países se recusaram a recebê-los.