Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Biden inicia nova fase de tratamento contra câncer de próstata diagnosticado após deixar cargo

Biden inicia nova fase de tratamento contra câncer de próstata diagnosticado após deixar cargo

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden começou a fazer terapia de radiação e com hormônios como parte de uma nova fase do tratamento contra o câncer de próstata com o qual foi diagnosticado após deixar o cargo, disse a assessora de Biden, Kelly Scully, neste sábado, 11.

O democrata de 82 anos deixou a presidência em janeiro após ter desistido de sua candidatura à reeleição meses antes, após um debate contra o republicano Donald Trump, em meio a preocupações dos eleitores quanto à sua idade e estado de saúde.

Em maio, o escritório pós-presidencial de Biden anunciou que ele havia sido diagnosticado com câncer de próstata e que ele havia se espalhado para os ossos.

Os cânceres de próstata são classificados quanto à agressividade por meio da escala de Gleason, na qual as pontuações variam de 6 a 10, com os cânceres de próstata 8, 9 e 10 sendo os mais agressivos. O escritório de Biden disse que a pontuação da doença do democrata era 9. (Fonte: Associated Press*).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua biden

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar