Prata registra maior valor em décadas, em meio à desaceleração da febre do ouro

A onça de prata superou os 50 dólares (R$ 268, na cotação atual) pela primeira vez desde 1993, depois que o ouro recuou ligeiramente após atingir um recorde na quarta-feira acima dos 4.000 dólares (pouco mais de R$ 21 mil).

A cotação da prata atingiu uma alta em três décadas nesta quinta-feira (9), como parte de uma tendência dos investidores de buscar ativos seguros diante da incerteza geopolítica e econômica, mas a febre do ouro começou a desacelerar após uma sequência crescente.

John Plassard, diretor de estratégia de investimentos do Cite Gestion Private Bank, explicou à AFP que as preocupações com a economia dos Estados Unidos, a possibilidade de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) volte a cortar as taxas e os temores sobre a dívida da França influenciaram neste movimento.

"O que também está acontecendo, e isto é o que deu um impulso adicional à prata, é que começamos a ouvir falar de uma escassez deste metal", declarou Plassard, destacando que a prata é utilizada em indústrias como a dos painéis solares, além de ser um ativo de investimento seguro em tempos de incerteza, assim como o ouro.

David Morrison, analista de mercado sênior da Trade Nation, uma empresa de serviços financeiros, disse que parece haver uma consolidação do ouro "após dois meses de receitas incessantes".

Os preços do cobre também estão em alta, se aproximando de 4.929 dólares (R$ 26,4 mil) por libra, 10.866 dólares (R$ 58,2 mil) por tonelada métrica, segundo a imprensa local.