Israel e Hamas concordam com cessar-fogo em Gaza e libertação dos reféns

Israel e o movimento islamista Hamas alcançaram nesta quinta-feira(9) um acordo para um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns, seguindo o plano do presidente americano, Donald Trump, para pôr fim a dois anos de guerra no território palestino. Segundo uma fonte próxima aos diálogos consultada pela AFP, o pacto será assinado nesta quinta-feira no Egito após quatro dias de intensas negociações indiretas na localidade turística de Sharm el-Sheikh, nas quais participaram os Estados Unidos, Catar e Turquia como mediadores.

A hora de sua entrada em vigor será anunciada em seguida e os reféns vivos, capturados durante o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 que desencadeou a guerra, serão libertados "de acordo com as condições no terreno" em Gaza, indicou outra fonte do movimento islamista palestino. Referindo-se a "um grande dia para Israel", o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que reunirá nesta quinta-feira seu gabinete às 15h00 GMT (12h em Brasília) para "ratificar o acordo". Somente após a aprovação, este acordo entrará em vigor, conforme esclareceu o Executivo. O ministro das Finanças, o ultradireitista Bezalel Smotrich, já antecipou que votará contra. Em Khan Yunis, no sul de uma Faixa de Gaza sitiada, devastada e submetida à fome segundo a ONU, os palestinos aplaudiram, gritaram e dançaram ao saber do acordo, segundo imagens da AFP.

"Graças a Deus! Apesar de todos os mortos e da perda de entes queridos, hoje estamos felizes após o cessar-fogo. Apesar da tristeza e de tudo, estamos felizes", afirmou Ayman al Najjar. Na praça dos reféns em Tel Aviv, as pessoas também se abraçaram e se parabenizaram pelo pacto. - Troca de reféns por prisioneiros -

Lançada em resposta ao ataque de 7 de outubro, a ofensiva de Israel em Gaza causou dezenas de milhares de mortos e uma catástrofe humanitária. Mesmo nesta quinta-feira, a Defesa Civil informou ataques israelenses em alguns pontos da Faixa. Ao ser consultado sobre o acordo, um membro do alto escalão do Hamas garantiu à AFP que 20 reféns vivos sob seu poder seriam libertados em troca de cerca de 2.000 prisioneiros palestinos em penitenciárias israelenses. Das 251 pessoas sequestradas pelo movimento islamista em seu ataque de 2023, 47 continuam em Gaza, 25 das quais morreram, segundo o exército israelense.

Para a concretização da troca, o exército israelense anunciou que está preparando a retirada de suas tropas na Faixa de Gaza, da qual controla aproximadamente 75%. Trump se mostrou mais cedo "muito orgulhoso" ao anunciar o pacto, com o qual "TODOS os reféns serão libertados em breve e Israel retirará suas tropas para uma linha estabelecida, os primeiros passos em direção a uma paz forte, duradoura e eterna". Estimou que os reféns "voltariam na segunda-feira", incluindo "os corpos dos falecidos".