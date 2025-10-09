Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fifa cancela jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 entre Guiné Equatorial e Malawi

A partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 entre Malawi e Guiné Equatorial, marcada para a tarde desta quinta-feira (9), foi cancelada após a seleção guinéu-equatoriana se recusar a embarcar em um voo fretado para Lilongwe em protesto contra as condições de viagem.

A delegação "decidiu não viajar" para o Malawi na quarta-feira para disputar o jogo, de acordo com uma carta do secretário-geral da Federação das Associações de Futebol (FEGUIFUT), consultada pela AFP.

Juan Antonio Nguema Meñe Abeso, secretário-geral da Federação das Associações de Futebol (FEGUIFUT), afirmou em uma carta que "problemas com o voo fretado" que deveria transportar a equipe causaram o contratempo. Embora, segundo ele, "os problemas tenham sido resolvidos às 18h, horário local", os jogadores acabaram se recusando a viajar.

Em um comunicado publicado na noite de quarta-feira na conta do Instagram do Nzalang Nacional (como é conhecida a equipe), os jogadores alertaram que "viajar nessas condições poucas horas antes da partida coloca nossa saúde física em sério risco".

A seleção da Guiné Equatorial criticou a "má organização do Feguifut" e a "falta de informações claras" sobre sua partida, apenas 24 horas antes do pontapé inicial.

Na noite desta quinta-feira, os jogadores permaneceram no hotel, de acordo com um jornalista da AFP presente no local.

A Fifa confirmou em seu site que a partida foi "cancelada", sem detalhar o impacto na classificação do Grupo H. A Guiné Equatorial está em quinto lugar com 10 pontos, enquanto o Malawi está em quarto com a mesma pontuação.

