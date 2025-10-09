Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretora do Programa Mundial de Alimentos da ONU se recupera de um derrame

A diretora executiva do Programa Mundial de Alimentos (PMA), a americana Cindy McCain, sofreu um pequeno derrame esta semana, mas "espera-se que se recupere totalmente", informou a agência da ONU nesta quinta-feira (9). 

McCain retornará à sua casa no Arizona para se recuperar, informou o PMA em um comunicado. A diplomata, de 71 anos, atua como diretora do PMA desde abril de 2023.

McCain é viúva do falecido senador americano John McCain, candidato presidencial republicano que perdeu para Barack Obama em 2008. 

Durante sua licença, que deve durar de quatro a seis semanas, o vice-diretor executivo Carl Skau supervisionará as operações do PMA.

