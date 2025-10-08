Netanyahu diz que todos os reféns retornarão; Catar menciona caminho para fim da guerra em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que todos os reféns serão levados para casa, "com a ajuda de Deus", em publicação no X, nesta quarta-feira, 8. O comentário acontece após o presidente americano, Donald Trump, dizer que Israel e Hamas assinaram a primeira fase para o acordo de paz para Gaza.

Fontes disseram à CNN que os reféns devem ser libertados no sábado ou domingo.