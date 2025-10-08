Homem é detido, suspeito de provocar incêndio mortal em Los Angeles em janeiro

Um homem foi detido, suspeito de ter iniciado um incêndio letal que consumiu uma luxuosa comunidade costeira no sul da Califórnia, em janeiro, informaram as autoridades americanas nesta quarta-feira (8). Jonathan Rinderknecht, de 29 anos, foi detido na terça-feira na Flórida, no sudeste do país, e deve se apresentar à corte para responder às acusações de destruição de propriedades por fogo, em ligação com o incêndio que matou uma dúzia de pessoas e carbonizou milhares de estruturas de Pacific Palisades, em Los Angeles.

"A investigação sustenta que a irresponsabilidade de uma única pessoa causou o pior incêndio que Los Angeles já viu, provocando morte e destruição em Pacific Palisades", disse o promotor americano Bill Essayli durante uma coletiva de imprensa junto com representantes de outros departamentos que trabalham no caso. Segundo as investigações, o incêndio que devastou Pacific Palisades foi uma continuação de outro registrado na região em 1º de janeiro, denominado Lachman. Rinderknecht, que trabalhava na noite de 31 de dezembro como motorista de aplicativo, teria deixado um passageiro em Pacific Palisades naquela noite, e depois teria dirigido até uma via cercada de vegetação abundante, onde as autoridades acreditam que atiçou as chamas. "Embora os bombeiros tenham sufocado rapidamente o incêndio Lachman, o fogo continuou ardendo no subsolo e de forma oculta dentro da estrutura de raízes da densa vegetação", informou o Ministério Público.

Uma semana depois, as chamas arderam em Pacific Palisades, obrigando milhares de moradores a fugir e reduzindo a cinzas comunidades inteiras nesta localidade encravada nas montanhas às margens da costa. O fogo chegou até a vizinha Malibu, com mansões luxuosas em frente ao litoral californiano. - "Maldades" -

Rinderknecht morou na vizinhança em uma época, e por isso estava familiarizado com suas trilhas, abertas em meio à vegetação densa, acrescentou Essayli. O suspeito teria gravado vídeos com seu celular e tentado contatar um amigo da trilha onde se acredita que o fogo começou. Em seguida, teria chamado o serviço de emergência para reportar o incêndio, detalhou a investigação. "Depois, Rinderknecht fugiu em seu carro, passando pelos veículos dos bombeiros que transitavam em sentido contrário. Depois, voltou e seguiu os bombeiros até o local dos fatos", acrescentou o MP.

O suspeito voltou à trilha, de onde fez mais imagens dos bombeiros e das chamas. Interrogado em 24 de janeiro, o suspeito negou ter estado no local, mas a geolocalização das chamadas o situa a apenas 9 metros do foco do incêndio. As autoridades também conseguiram encontrar em seu telefone imagens geradas anteriormente por IA, mostrando a cidade em chamas.