França aguarda a decisão de um Macron sob pressão

A França espera a decisão que será tomada pelo seu presidente, Emmanuel Macron, para tentar sair da profunda crise política que vive desde 2024, embora o seu primeiro-ministro que renunciou, Sébastien Lecornu, tenha afastado nesta quarta-feira (8) a perspectiva de novas eleições legislativas. O terceiro chefe de governo de Macron em um ano apresentou sua renúncia na segunda-feira, apenas 14 horas depois de anunciar seu governo de centro-direita minoritário. O presidente deu a ele 48 horas para ver se seria possível formar um novo governo que garantisse a estabilidade.

Lecornu iniciou na terça-feira as consultas com os partidos que compõem o governo desde setembro de 2024: a aliança centrista de Macron e o partido conservador Os Republicanos (LR). Nesta quarta-feira, começou a receber as oposições de esquerda. "Há uma vontade de ter para a França um orçamento [para 2026] antes de 31 de dezembro deste ano" e isso cria "uma convergência que obviamente afasta a perspectiva" de eleições legislativas antecipadas, explicou Lecornu à imprensa após seus primeiros contatos com seus aliados. No entanto, ele precisa de mais apoios para garantir a estabilidade, especialmente porque as legislativas antecipadas de 2024 deixaram uma Assembleia Nacional (câmara baixa) sem maiorias estáveis e dividida em três blocos: esquerda, centro-direita governista e extrema direita. A antecipação eleitoral decidida por Macron, sem consultar seus parceiros, abriu a profunda crise política atual. Prova disso é que o Parlamento derrubou desde então dois primeiros-ministros quando tentaram aprovar os orçamentos, e Lecornu renunciou.

A ameaça continua latente. A líder de extrema direita, Marine Le Pen, cujo partido lidera as pesquisas eleitorais, ameaçou apresentar uma moção de censura, ao considerar que "a brincadeira já durou demais". O partido de esquerda radical A França Insubmissa (LFI) também ameaça com a censura caso continue a "política macronista", aumentando a pressão sobre seus antigos aliados socialistas e seu líder, Olivier Faure, para que não façam pactos com o governo. - Reforma da previdência? -

Após seu encontro com Lecornu, Faure reivindicou novamente que se nomeie um primeiro-ministro de esquerda, como também querem seus aliados ecologistas e comunistas, e afastou a ideia de governar com o oficialismo. Para tentar atraí-los, o chefe de governo demissionário reconheceu que terão de fazer "concessões". Sua ministra da Educação e ex-primeira-ministra, Élisabeth Borne, apontou na véspera para a suspensão da reforma da previdência de 2023, "se essa for a condição para a estabilidade". "No momento em que falamos, não temos nenhuma garantia sobre a realidade dessa suspensão" da reforma, lamentou Faure à imprensa.

Os partidos governantes LR e Horizontes, assim como alguns deputados da formação Renascimento do presidente, se opõem à suspensão. Macron impôs por decreto em março de 2023 sua impopular reforma, que aumenta a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos, apesar de os sindicatos, a opinião pública e até mesmo grande parte dos deputados serem contra, em um contexto de greves e manifestações massivas. A reforma da previdência paira sobre o debate público desde então. A coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP) prometeu sua revogação durante a campanha eleitoral de 2024, e os sindicatos também pedem sua revogação ou pelo menos sua suspensão.