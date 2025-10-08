Espanha, França e Portugal querem acelerar rumo à Copa; Alemanha sem margem para erros

Espanha, França e Portugal, três potências que têm tudo para lutar pelo título da Copa do Mundo de 2026, podem dar um passo quase definitivo nas Eliminatórias europeias, onde a tetracampeã Alemanha não tem margem para erros após estrear com uma derrota. Essas quatro seleções disputaram a 'Final Four' da Liga das Nações em junho — vencida por Portugal — e, portanto, têm um torneio de tiro curto para se classificar para o Mundial que será disputado na América do Norte (Estados Unidos, México e Canadá): suas primeiras partidas foram em setembro e suas últimas serão disputadas em novembro.

- Sem Lamine e Rodri - Nesta Data Fifa de outubro, a Espanha entra em campo sem seu astro Lamine Yamal, que sofreu com uma lesão na virilha no início da temporada, mas com a confiança que vem das vitórias contundentes que obteve na estreia nas Eliminatórias, por 3 a 0 na visita à Bulgária e 6 a 0 contra a Turquia, também fora de casa. Líder do Grupo E, a Espanha joga no sábado, dia 11, contra a Geórgia, em Elche, e três dias depois, enfrenta a Bulgária, em Valladolid. Ao desfalque de Yamal se juntou o do vencedor da Bola de Ouro de 2024, Rodri, que no domingo sofreu uma lesão muscular, E na terça-feira foi a vez do zagueiro do Real Madrid Dean Huijsen, com "fadiga muscular".

- Procuram-se atacantes - A França, atual vice-campeã mundial, e que também obteve duas vitórias em outubro, agora sofre com uma enxurrada de lesões no ataque. O técnico Didier Deschamps não pode contar com Ousmane Dembélé, recém-sagrado vencedor da Bola de Ouro, e nem com Desirée Doué, Bradley Barcola e Marcus Thuram. Além disso, o capitão Kylian Mbappé chegou ao centro de treinamento de Clairenfontaine na segunda-feira com "um pequeno problema" no tornozelo direito, mas Deschamps espera que ele se recupere para jogar contra Azerbaijão ou Islândia.

A onda de contusões forçou Deschamps a convocar Florian Thauvin, campeão mundial de 2018 e que não joga pelos 'Bleus' desde 2019, e Jean-Philippe Mateta, convocado para a seleção principal pela primeira vez aos 28 anos. - CR7 confirmado - Quem não vai ficar de fora desta Data Fifa é o eterno Cristiano Ronaldo, de volta para liderar a seleção de Portugal, a caminho dos 41 anos.

A lenda das cinco Bolas de Ouro marcou seu 39º gol em Eliminatórias da Copa do Mundo na vitória por 3 a 2 sobre a Hungria. Líder do Grupo F, a seleção portuguesa, comandada pelo técnico espanhol Roberto Martínez, vai enfrentar a Irlanda, que vem de uma derrota para a Armênia. "Nesta fase de classificação, não há margem para erros. O objetivo é manter a concentração total e tentar vencer as duas partidas", disse Martínez ao apresentar sua lista de convocados, que incluía João Neves, apesar de ter ficado de fora das últimas partidas do PSG.