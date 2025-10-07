A incerta situação dos 20 reféns israelenses supostamente vivos em Gaza

Vinte reféns israelenses supostamente vivos completaram, nesta terça-feira (7), dois anos de cativeiro na Faixa de Gaza, mas seu destino continua incerto em um momento em que ocorrem negociações indiretas no Cairo para sua libertação e pelo fim da guerra entre Israel e o Hamas. - Provas de vida -

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apresentou em 26 de setembro, diante da Assembleia Geral da ONU, os nomes dos 20 reféns em Gaza que naquele momento se acreditava estarem vivos. Enquanto continuam os bombardeios israelenses e os combates na Faixa de Gaza, as famílias não têm nenhuma certeza sobre o destino de seus entes queridos. Em alguns casos, reféns que se acreditavam vivos retornaram a Israel em um caixão, como o franco-israelense Ohad Yahalomi, em fevereiro. Desde o fim de julho, quatro reféns apareceram vivos em vídeos divulgados pelo Hamas e pela Jihad Islâmica, alguns visivelmente debilitados e desnutridos. - Dois possíveis mortos -

Em seu discurso na ONU, Netanyahu não mencionou o estudante nepalês Bipin Joshi (22 anos na época do sequestro) nem o soldado israelense Tamir Nimrodi (18 anos na mesma época). Eles são os dois únicos reféns cuja morte nunca foi confirmada pelo Exército israelense, mas dos quais também não há provas de vida desde o dia do sequestro, em 7 de outubro de 2023. - Apenas homens -

Os 20 reféns que se acredita ainda estarem vivos são todos homens israelenses, ao menos nove deles com dupla nacionalidade. A maioria tem menos de 30 anos. Três são soldados, entre eles Nimrod Cohen, de 21 anos, possivelmente o mais jovem ainda em cativeiro, e Omri Miran, israelense-húngaro residente no kibutz Nahal Oz, na fronteira com Gaza, que seria o mais velho, com 48 anos. Mais da metade dos demais reféns (11) estava no festival de música Nova.

- 25 corpos ainda retidos - O Hamas e seu aliado, a Jihad Islâmica, também mantêm os corpos de 25 reféns do ataque de 7 de outubro, cuja morte foi confirmada pelo Exército israelense. Pelo menos 17 deles foram assassinados no dia do ataque e levados mortos a Gaza, segundo os militares. O Hamas também retém o corpo de um soldado israelense morto em 2014, durante uma guerra anterior na Faixa de Gaza.