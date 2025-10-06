Venezuela avisa aos EUA que 'extremistas' querem colocar 'explosivos' na embaixada americana em Caracas

A Venezuela alertou, nesta segunda-feira (6), sobre um plano de "extremistas" para colocar "explosivos" na embaixada dos Estados Unidos em Caracas, em um contexto de crescente tensão entre ambos os países pela mobilização militar de Washington no Caribe.

Segundo um comunicado do chefe da delegação da Venezuela para o diálogo com os Estados Unidos, Jorge Rodríguez, "mediante uma operação de falsa bandeira preparada por setores extremistas da direita local, tentou-se colocar explosivos letais na embaixada dos EUA".