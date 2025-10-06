Sem estrelas e com várias novidades, Uruguai divulga lista de convocados para amistosos de outubro

O meia Federivo Valverde, que vive um início de temporada irregular no Real Madrid, e o atacante Darwin Núñez, do Al-Hilal, entre outros, não viajarão para enfrentar a República Dominicana (10 de outubro) e o Uzbequistão (13 de outubro).

O técnico Marcelo Bielsa deixou as estrelas do Uruguai de fora da convocação anunciada nesta segunda-feira (6) para os amistosos que a 'Celeste' vai disputar na Malásia na data Fifa de outubro, com o objetivo de observar novos jogadores para formar o elenco que irá disputar a Copa do Mundo no ano que vem.

O meia-atacante Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, figura cativa das convocações da seleção uruguaia, é mais um que ficou de fora, mas outros quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados: Puma Rodríguez do Vasco, Emiliano Martínez e Facundo Torres do Palmeiras e Ignacio Laquintana do RB Bragantino.

Desde a posição de goleiro, para a qual foram convocados Franco Israel (Torino) e Christopher Fiermarín (Tolima), todos os setores estão cheios de caras novas ou de nomes que não foram frequentes entre os titulares no ciclo de Bielsa à frente da 'Celeste'.

O Uruguai terminou as Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial do ano que vem na quarta colocação, atrás da líder Argentina, do Equador e da Colômbia.

Contra a República Dominicana, em Kuala Lumpur, e o Uzbequistão, em Malaca, Bielsa terá a penúltima oportunidade em 2025 para observar jogadores.