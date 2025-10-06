Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Papa Leão XIV muda regras do Vaticano em matéria de finanças

Papa Leão XIV muda regras do Vaticano em matéria de finanças

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O papa Leão XIV suavizou, nesta segunda-feira (6), as regras do Vaticano sobre os investimentos financeiras, revogando uma reforma introduzida por seu antecessor, Francisco.

Em um "Motu Proprio", ou mudança legal, o papa revogou uma diretriz de Francisco de 2022, segundo a qual o Instituto para as Obras de Religião (IOR), denominado também de "banco do Vaticano", principal instituição financeira da Santa Sé, deveria ter a competência exclusiva sobre a gestão dos ativos financeiros e a liquidez da Santa Sé.

Francisco havia ordenado essas mudanças depois de uma série de escândalos financeiros, entre os quais figura uma operação imobiliária desastrosa em Londres.

O novo documento estipula que os investimentos financeiros devem ser realizados conforme a política do Vaticano nesse campo.

A Administração do Patrimônio da Sé Apostólica (Apsa), o fundo soberano de fato do Vaticano, deve no geral utilizar o Banco do Vaticano.

Mas agora há uma exceção, quando os órgãos competentes "consideram que é mais eficaz ou mais prático recorrer a intermediários financeiros estabelecidos em outros países", indica o documento.

O Vaticano não informou as razões para justificar esta mudança, mas o papa Leão XIV declarou antes que as finanças da cidade-Estado não se encontravam em um estado tão alarmante como muitos acreditavam.

"Alguns fazem muitas declarações sobre a situação financeira do Vaticano. Não se trata da crise que nos fizeram acreditar", disse o pontífice em uma entrevista recente.

A situação "certamente melhorou com relação ao que era há dez anos", graças às reformas de Francisco, ressaltou.

O "papa Leão parece dizer com este Motu Proprio que, primeiro, não há escassez de liquidez aguda na Santa Sé", disse o especialista do Vaticano Ed Condon, redator-chefe do site de notícias católico The Pillar.

E, segundo, Leão "parece ter certa confiança nos diferentes departamentos do Vaticano sobre [sua capacidade] para administrar de novo suas próprias carteiras de investimentos, de acordo com como as coisas eram feitas antes", declarou Condon à AFP.

ams/ar/mr/emp/eg/jvb/rpr/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar